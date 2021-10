I segnali radio provenienti da stelle lontane potrebbero indicare la presenza di pianeti nascosti

Entro 160 anni luce dal Sistema Solare, quattro stelle nane rosse che dovrebbero essere silenziose nelle osservazioni radio sono state catturate mentre emettevano segnali radio. Secondo un’analisi di questi segnali, la migliore spiegazione per questa attività è la presenza di esopianeti invisibili.

Non è, per essere chiari, una tecnofirma che suggerisce una civiltà aliena; piuttosto, sembra essere il risultato di un’interazione tra l’esopianeta e il campo magnetico della stella, che genererebbe aurore intensamente forti che possono essere rilevate utilizzando il Low Frequency Array (LOFAR) – un potente radiotelescopio con sede nei Paesi Bassi.

A seguito del rapporto di una scoperta simile annunciata l’anno scorso, la ricerca suggerisce un nuovo modo per cacciare gli esopianeti nel nostro vicinato solare. “Abbiamo scoperto segnali da 19 stelle nane rosse distanti, quattro delle quali sono meglio spiegate dall’esistenza di pianeti in orbita attorno a loro”, ha detto il fisico Benjamin Pope dell’Università del Queensland in Australia.

“Sappiamo da tempo che i pianeti del nostro Sistema Solare emettono potenti onde radio mentre i loro campi magnetici interagiscono con il vento solare, ma i segnali radio provenienti da pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare dovevano ancora essere raccolti. Questa scoperta è un passo importante per la radioastronomia e potrebbe potenzialmente portare alla scoperta di pianeti in tutta la galassia”.

L’ispirazione per la ricerca è venuta dal nostro Sistema Solare. Qui, le interazioni tra il gigante gassoso Giove e la sua luna Io si traducono in potenti aurore permanenti ai poli gioviani, rumorose nello spettro radio. Il campo magnetico del Sole non è abbastanza forte, e le distanze sono troppo grandi, per produrre un effetto simile dalla sua interazione con i pianeti del Sistema Solare, ma le nane rosse sono diverse. Queste stelle molto longeve, piccole e deboli hanno campi magnetici molto più potenti di quelli del Sole, e gli esopianeti che abbiamo trovato in orbita attorno a loro possono essere molto più vicini di qualsiasi altra cosa nel Sistema Solare.

Ci si aspettava che il pianeta in orbita ravvicinata di una stella nana rossa potesse produrre un’emissione simile ma più potente di quella prodotta da Giove e Io, con conseguente aurora ai poli della stella. La prima emissione radio di nana rossa coerente con questo tipo di interazione è stata trovata in una stella nana rossa l’anno scorso.