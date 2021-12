I vulcani di Venere sono ancora attivi?

Venere ha più vulcani di qualsiasi altro pianeta nel nostro sistema solare. Ricerche precedenti hanno suggerito che Venere possiede più di 1.600 vulcani principali e potrebbe averne più di 100.000 o anche più di 1 milione più piccoli. Tuttavia, è oggetto di accesi dibattiti la questione che qualcuno di essi sia ancora attivo, poiché l’estrema pressione superficiale e le temperature del pianeta rendono difficile per le sonde di superficie durare molto a lungo se non addirittura niente su Venere, e le sue spesse nubi di acido solforico limitano l’analisi della sua superficie dallo spazio.

In un nuovo studio, i ricercatori hanno analizzato Idunn Mons, un picco vulcanico venusiano alto circa 2,5 chilometri e largo 200 km situato a Imdr Regio, una regione montuosa ricca di vulcani nel sud di Venere. E hanno trovato quella che pensano possa essere un’attività recente.

Ricerche precedenti hanno scoperto che il pianeta possiede meno crateri da impatti cosmici di quanto ci si aspetterebbe dato il numero di crateri che segnano altri pianeti rocciosi nel sistema solare, una scoperta che suggerisce che la lava dei vulcani attivi potrebbe continuare a pulire la superficie del pianeta dalle prove di impatti meteorici. Una migliore comprensione dell’attività vulcanica su Venere potrebbe aiutare a far luce sulla recente rilevazione di gas fosfina lì, che alcuni ricercatori hanno polemicamente suggerito potrebbe essere collegato alla vita sul pianeta infernale.

Photo credit - depositphotos.com

“La possibile presenza di fosfina nell’atmosfera di Venere può essere associata all’attività vulcanica recente o in corso”, ha spiegato a Space.com l’autore principale dello studio Piero D’Incecco, scienziato planetario presso l’Università D’Annunzio di Pescara. “Pertanto, la ricerca di siti di vulcanismo potenzialmente attivo su Venere è cruciale”.

Nel 2010, la sonda Venus Express dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha rilevato anomalie infrarosse sui fianchi superiori e orientali di Idunn Mons che suggerivano la presenza di nuovi depositi vulcanici. Ciò ha fornito il primo indizio che l’area potrebbe aver visto il vulcanismo attivo negli ultimi milioni di anni.

I ricercatori hanno analizzato le osservazioni del veicolo spaziale per eventuali segni di attività recente. Hanno combinato questi dati con studi di laboratorio su come la roccia vulcanica si altera quando esposta a temperature superficiali elevate e all’atmosfera venusiana caustica, sulfurea e ricca di anidride carbonica.

Le immagini di superficie della superficie venusiana catturate da Venus Express e dalla sonda Magellano della NASA hanno confermato la presenza di flussi di lava fresca a Idunn Mons. I dati atmosferici di Venus Express hanno anche scoperto che i venti sono più lenti del previsto nella bassa atmosfera sopra Imdr Regio, che i ricercatori in questo nuovo studio hanno suggerito potrebbe essere correlato al calore dei flussi di lava recenti o in corso. I ricercatori hanno anche scoperto delle fratture superficiali che suggerivano essere la prova di attività tettonica coincidente con l’attività vulcanica. Un certo numero di missioni future sono attualmente pianificate per mappare Venere, tra cui l’orbiter VERITAS della NASA e la sonda EnVision dell’ESA. Se Venere è vulcanicamente attivo.