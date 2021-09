Il buco nell’ozono è diventato più grande. Cosa sta accadendo?

I dati del satellite per telerilevamento sviluppato dall’ESA Sentinel-5P sono stati utilizzati per dimostrare che il buco dell’ozono dello scorso anno sopra l’Antartide è stato uno dei più grandi e profondi degli ultimi anni. Il buco è cresciuto rapidamente da metà agosto e ha raggiunto il picco di circa 25 milioni di kmq il 2 ottobre. Il grande buco dell’ozono è stato guidato da un vortice polare forte, stabile e freddo che ha mantenuto la temperatura dello strato di ozono sopra l’Antartide costantemente fredda. Questo è in netto contrasto con il buco dell’ozono insolitamente piccolo rilevato nel 2019.

Quest’anno, l’evoluzione del buco dell’ozono sembra aver portato a dimensioni simili a quelle dello scorso anno, attualmente circa 23 milioni di kmq, raggiungendo un’estensione più grande dell’Antartide. Secondo CAMS, il sistema europeo per il monitoraggio del buco dell’ozono, quest’ultimo nel 2021 è cresciuto considerevolmente nelle ultime due settimane ed è ora più grande del 75% dei buchi dell’ozono in quella fase della stagione dal 1979.

Credit: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

Antje Inness, scienziato senior presso l’ECMWF, ha commentato: “Questa evoluzione dell’ozono è ciò che ci aspetteremmo date le attuali condizioni atmosferiche. I progressi del buco dell’ozono nelle prossime settimane saranno estremamente interessanti”. Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’ESA, ha aggiunto: “Le misurazioni dell’ozono di Sentinel-5P sono un contributo chiave al monitoraggio e alla previsione globale dell’ozono nel quadro del programma Copernicus.

“Il monitoraggio del buco dell’ozono sopra il Polo Sud deve essere interpretato attentamente in quanto le dimensioni, la durata e le concentrazioni di ozono di un singolo foro sono influenzate dai campi eolici locali, o meteorologia, intorno al Polo Sud. Tuttavia, ci aspettiamo una chiusura del buco dell’ozono sopra il Polo Sud entro il 2050”, ha concluso Zenher.