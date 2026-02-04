Negli oceani, un gruppo di batteri ha conquistato il primato assoluto grazie a una strategia evolutiva estrema: eliminare ogni gene superfluo per sopravvivere in acque povere di nutrienti. Questa efficienza, tuttavia, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Una ricerca pubblicata su Nature Microbiology dimostra che i batteri SAR11, le forme di vita più abbondanti nelle acque superfici marine del pianeta, hanno sacrificato la propria capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali proprio per raggiungere questa supremazia numerica. La scoperta ribalta decenni di convinzioni consolidate sulla resilienza microbica e solleva interrogativi urgenti sul futuro degli ecosistemi oceanici in un clima che cambia.

I SAR11 rappresentano fino al 40% di tutte le cellule batteriche marine in alcune regioni del globo. Il segreto del loro dominio planetario risiede in un fenomeno noto come "streamlining genomico": un processo evolutivo attraverso cui gli organismi eliminano progressivamente porzioni del proprio DNA per ridurre il dispendio energetico necessario alla sopravvivenza. In ambienti oligotrofici, dove i nutrienti scarseggiano cronicamente, questa strategia conferisce un vantaggio competitivo decisivo. Ma l'analisi genomica condotta da ricercatori della University of Southern California rivela un costo nascosto di questa ottimizzazione estrema.

Esaminando centinaia di genomi di SAR11, il team guidato da Chuankai Cheng, dottorando in scienze biologiche, ha identificato un'anomalia strutturale sorprendente: molti ceppi mancano dei geni che normalmente regolano il ciclo cellulare, il meccanismo fondamentale che coordina la replicazione del DNA e la divisione cellulare. Nella maggior parte dei batteri, questi geni rappresentano componenti essenziali per la crescita e la sopravvivenza. La loro assenza nei SAR11 non impedisce la proliferazione in condizioni stabili, ma genera conseguenze drammatiche quando l'ambiente circostante subisce perturbazioni.

Quando esposti a stress ambientali, i SAR11 manifestano un comportamento cellulare anomalo che gli scienziati definiscono "disaccoppiamento" tra replicazione e divisione. Le cellule continuano a copiare il proprio materiale genetico ma perdono la capacità di dividersi correttamente, accumulando copie multiple dei cromosomi all'interno di un'unica cellula. Come spiega Cheng, "la sorpresa è stata che emergesse una firma cellulare così chiara e riproducibile". Questo fenomeno produce cellule di dimensioni anomale, con carichi genetici squilibrati, che mostrano tassi di mortalità elevati e contribuiscono al rallentamento complessivo della crescita della popolazione.

Le cellule batteriche continuavano a copiare il DNA ma perdevano la capacità di dividersi, accumulando cromosomi in eccesso fino alla morte cellulare

La ricerca offre una spiegazione molecolare a un enigma che ha intrigato gli ecologi marini per anni: perché le popolazioni di SAR11 subiscono declini marcati durante le fasi avanzate delle fioriture fitoplanctoniche, periodi in cui l'abbondanza di materia organica disciolta raggiunge i livelli massimi. Cameron Thrash, professore di scienze biologiche e scienze della Terra presso la USC Dornsife e autore corrispondente dello studio, sottolinea che "ora abbiamo una spiegazione: le fasi tardive delle fioriture sono associate a incrementi di nuova materia organica disciolta che può disturbare questi organismi, rendendoli meno competitivi". La scoperta contrasta con l'assunto diffuso che i microrganismi prosperino automaticamente quando i nutrienti diventano più disponibili.

Le implicazioni per la comprensione della risposta degli ecosistemi marini al cambiamento climatico sono considerevoli. I SAR11 svolgono un ruolo centrale nel ciclo del carbonio oceanico, contribuendo a regolare il flusso di questo elemento attraverso le reti trofiche marine. La loro sensibilità al riscaldamento delle acque e agli apporti improvvisi di nutrienti potrebbe alterare profondamente l'equilibrio delle comunità microbiche man mano che le condizioni oceaniche diventeranno meno stabili. Gli oceani del futuro, caratterizzati da temperature più elevate, acidificazione crescente e alterazioni nella distribuzione dei nutrienti, potrebbero favorire microorganismi dotati di maggiore flessibilità regolatoria a scapito di specialisti estremi come i SAR11.

Come osserva Cheng, il lavoro evidenzia una modalità nuova attraverso cui il cambiamento ambientale può influenzare gli ecosistemi marini: non semplicemente limitando le risorse disponibili, ma interferendo con la fisiologia interna dei microrganismi dominanti. La ricerca, sostenuta dalla Simons Foundation attraverso premi dedicati all'ecologia ed evoluzione microbica marina, rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la vulnerabilità nascosta degli organismi che, pur essendo numericamente dominanti, potrebbero aver "evoluto se stessi in una trappola", secondo le parole di Thrash.

I prossimi passi della ricerca si concentreranno sull'identificazione dei processi molecolari specifici alla base di queste disfunzioni cellulari. Comprendere in dettaglio come funzionano i SAR11 è cruciale, considerata la loro diffusione planetaria e l'influenza che esercitano sui cicli biogeochimici globali. Il team di ricerca, che include anche Brittany Bennett, Pratixa Savalia, Hasti Asrari, Carmen Biel e Kate Evans della USC Dornsife, oltre a Rui Tang dell'Università della California a San Diego, continuerà a indagare se esistono meccanismi compensatori in alcuni ceppi o se questa vulnerabilità rappresenti un limite intrinseco di tutti i membri del gruppo SAR11.