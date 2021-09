Il primo satellite di osservazione solare cinese sta per andare in orbita

Wang Wei, vice direttore dello Shanghai Institute of Satellite Engineering presso la Shanghai Academy of Spaceflight Technology, e project manager del primo satellite cinese per l’osservazione solare, ha detto al China Daily che il veicolo spaziale dovrebbe essere messo in orbita dal Taiyuan Satellite Launch Center nella provincia dello Shanxi intorno alla metà di ottobre.

Il satellite da 550 chilogrammi, il cinese H-Alpha Solar Explorer, o CHASE, è progettato per mantenere un’orbita sincrona solare a circa 520 chilometri sopra la Terra per almeno tre anni. “È stato progettato e costruito dagli ingegneri del mio istituto e ha il compito di ottenere dati spettrali e immagini del sole, nonché di verificare le nostre nuove tecnologie satellitari”, ha detto Wang. “Il suo carico scientifico è uno spettrografo di imaging H-alfa – sviluppato dall’Istituto di ottica, meccanica fine e fisica dell’Accademia cinese delle scienze Changchun – che può, per la prima volta, acquisire osservazioni solari spettroscopiche a disco intero nella banda d’onda H-alfa”.

“Studiare il sole ci aiuta a saperne di più sull’origine e l’evoluzione dei campi magnetici celesti, l’accelerazione e la distribuzione delle particelle energetiche e altri fenomeni fisici”, ha detto Wang. Oltre al valore scientifico, avere una maggiore conoscenza del Sole ci consente di evitare l’interruzione del nostro servizio di comunicazione e navigazione a causa delle attività solari e di proteggere meglio veicoli spaziali e astronauti”.

“Il nostro Paese ha costruito una rete di osservatori solari terrestri, ma ci manca ancora uno strumento di osservazione nello spazio. Questa missione dovrebbe dare agli scienziati cinesi una piattaforma orbitante per far progredire la loro ricerca solare e migliorare le tecnologie correlate “, ha aggiunto Wang.

Oltre a CHASE, scienziati e ingegneri spaziali cinesi stanno lavorando su un altro satellite di ricerca solare: l’Advanced Space-Based Solar Observatory, che sarà utilizzato per studi di fisica solare. Quel satellite, che è ancora in fase di sviluppo, mira a esplorare le connessioni tra il campo magnetico solare, i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. Trasporterà tre carichi scientifici: un magnetografo vettoriale solare a disco intero, un telescopio solare Lyman-alfa e un imager a raggi X solare, secondo l’Accademia cinese delle scienze.