Il prossimo Very Large Array potrebbe essere composto da 263 radiotelescopi

L’erede dell’iconico Very Large Array in funzione nel New Messico sin dal 1980 potrebbe essere un enorme gruppo di ben 263 antenne paraboliche, sparse in tutto il Nord America, con una particolare concentrazione nel sud-ovest degli Stati Uniti. Secondo gli scienziati il nuovo array fornirebbe nuove capacità scientifiche agli astronomi di tutto il mondo. Il progetto è stato presentato come il secondo progetto terrestre più importante, con l’US Extremely Large Telescope al primo posto.

Il ngVLA richiederà l’approvazione del National Science Board della National Science Foundation per ricevere il finanziamento da parte del Congresso. Ottimisticamente, i sostenitori dicono che la costruzione potrebbe iniziare entro il 2026 con le prime osservazioni scientifiche a partire dal 2029 e le operazioni scientifiche complete entro il 2035. Esso sarebbe il risultato diretto della stretta collaborazione tra NRAO e la più grande comunità astronomica nello sviluppo del ngVLA avvenuto negli ultimi cinque anni, ha affermato Eric Murphy, scienziato del progetto NRAO per ngVLA.

Il cuore del nuovo ngVLA dovrebbe rimanere nell’attuale sito del VLA sulle pianure di San Agustin nel New Mexico, con diverse antenne radio e un centro di elaborazione del segnale. Altre antenne sarebbero situate in tutto il Nuovo Messico, nel Texas occidentale, nell’Arizona orientale e nel Messico settentrionale. Altre antenne saranno posizionate in gruppi alle Hawaii, Washington, California, Iowa, West Virginia, New Hampshire, Porto Rico (nel sito dell’Osservatorio di Arecibo), Isole Vergini americane e Canada.

Le operazioni saranno condotte presso il sito VLA e nella vicina Socorro, nel New Mexico, con ulteriori operazioni scientifiche pianificate in un’area metropolitana ancora da determinare.

Gli scienziati affermano che l’ngVLA sarebbe progettato per avere sensibilità per rilevare oggetti deboli e un potere risolutivo più di 10 volte maggiore dell’attuale VLA. Tali capacità potrebbero rispondere a questioni fondamentali in tutte le principali aree dell’astrofisica e completerebbero l’Atacama Large Millimetersubmillimeter Array (ALMA) e altri strumenti pianificati come lo Square Kilometer Array a bassa frequenza. Completerà inoltre le capacità dei telescopi ottici US-ELT e del telescopio spaziale orbitante James Webb, che opererà a lunghezze d’onda infrarosse e di cui è previsto il lancio a dicembre 2021.