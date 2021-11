Il rover Curiosity ha trovato nuove molecole organiche su Marte

Il materiale raccolto dal rover NASA Curiosity su Marte ci ha riservato recentemente una sorpresa: presenza di molecole organiche mai rilevate prima sul Pianeta Rosso. Nessuna delle molecole organiche identificate nella sabbia ha segni inequivocabili di vita, ma suggeriscono che la nuova tecnica, che non ha richiesto al rover di perforare, è uno strumento efficace quando si tratta di cercare prove di molecole a base di carbonio, che sono importanti elementi costitutivi per la vita come la conosciamo.

L’esperimento wet-lab è nato dopo che Curiosity ha colpito un dosso sulla strada mentre cercava segni di vita sul pianeta rosso alla fine del 2016. Proprio mentre il rover si stava preparando a campionare la roccia marziana alla base del Monte Sharp, il suo trapano ha improvvisamente smesso di funzionare.

Invece di mettere in pausa la missione fino a quando il problema non potesse essere risolto, i ricercatori della NASA hanno semplicemente cambiato marcia. Piuttosto che polverizzare i campioni di roccia, un po’ di sabbia sciolta, che era stata raccolta sulla spiaggia di Ogunquit, è stata introdotta nel “laboratorio di chimica umida” di Curiosity.

Questo laboratorio di bordo comprende solo nove contenitori di solvente, che possono essere utilizzati solo una volta ciascuno, quindi i ricercatori devono scegliere bene quali campioni analizzare. I composti organici all’interno della roccia marziana sono particolarmente difficili da rilevare, perché una volta riscaldati, si rompono in molecole più semplici.

Se questi composti organici, tuttavia, reagiscono prima con altre sostanze chimiche, è più probabile che entrino integri in un gascromatografo e spettrometro di massa per l’analisi. Da qui è nata l’esigenza di utilizzare i nove contenitori di solvente di Curiosity. Il team della NASA non si aspettava che la sabbia di Ogunquit fosse ricca di sostanze organiche, ma non erano sicuri di poter continuare a perforare sul pianeta a breve, quindi valeva la pena provare.

Nella sabbia di Ogunquit i ricercatori hanno trovato diversi composti organici tra cui ammoniaca e acido benzoico. Alcuni dei composti organici non erano mai stati identificati su Marte prima. Ora, un paio di anni dopo, i risultati sono stati sottoposti a revisione e pubblicati. Come accennato in precedenza, la presenza di queste molecole organiche non significa definitivamente che ci fosse una volta la vita su Marte e nessun derivato aminoacidico è stato rilevato nel campione. Ma ciò che è eccitante è che questa nuova tecnica può ora essere utilizzata per cercare segni di vita, anche senza la capacità di perforare.