Il rover NASA Curiosity ha inviato un panorama marziano mozzafiato

Il rover NASA Curiosity, lanciato sul Pianeta Rosso quasi 10 anni fa, il 26 novembre 2011, continua a vagare per il terreno marziano. Recentemente ad esempio ha viaggiato sul lato del Monte Sharp di Marte, o Aeolis Mons, una montagna che forma la vetta centrale del cratere Gale. Lì, i membri del team della missione hanno catturato la bellezza del paesaggio naturale marziano con le telecamere di navigazione di Curiosity.

Tuttavia, il team “è stato così ispirato dalla bellezza del paesaggio, che ha combinato due versioni delle immagini in bianco e nero provenienti da diversi momenti della giornata e ha aggiunto colori per creare una rara cartolina dal Pianeta Rosso”, si legge in una dichiarazione del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Credits: NASA

Curiosity non è il più nuovo dei robot su Marte, poiché il rover Perseverance della NASA è atterrato il 18 febbraio 2021. Ma da quando è su Marte dall’agosto 2012, Curiosity ha esplorato la superficie, raccogliendo preziosi dati scientifici e immagini incredibili; il rover è in ottima forma anche quasi esattamente un decennio dopo il lancio.

Il rover è atterrato all’interno del cratere Gale in una missione tendente a per studiare la possibilità che il cratere fosse una volta in grado di ospitare la vita. Il rover ha scoperto un lago e ruscelli e, a due anni dalla sua missione, ha raggiunto la base del Monte Sharp, che si trova a 8 chilometri di altezza al centro del cratere.

Ad agosto, è arrivato in una nuova regione nel suo viaggio, che è intrigante per gli scienziati a causa delle sue rocce ricche di minerali e materiali che potrebbero rivelare informazioni sul clima del pianeta. Il rover ha finora viaggiato per oltre 26 km sul Pianeta Rosso e si è arrampicato per oltre 460 metri sopra il punto in cui originariamente è atterrato nel cratere.