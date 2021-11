Il rover NASA Curiosity renderà Marte più sicuro per gli astronauti

I condotti di lava, le grotte o gli habitat sotterranei potrebbero offrire un rifugio sicuro per i futuri astronauti su Marte? Gli scienziati del team del rover Curiosity della NASA stanno aiutando a dare risposte a domande come questa grazie al Radiation Assessment Detector, o RAD. A differenza della Terra, Marte non ha un campo magnetico per proteggerlo dalle particelle ad alta energia che sfrecciano nello spazio. Queste radiazioni possono devastare la salute umana e possono compromettere seriamente i sistemi di supporto vitale da cui dipenderanno anche gli astronauti di Marte.

Sulla base dei dati del RAD di Curiosity, i ricercatori stanno scoprendo che l’uso di materiali naturali come la roccia e i sedimenti su Marte potrebbe offrire una certa protezione. In un articolo pubblicato quest’estate su JGR Planets, si spiega come Curiosity sia rimasto parcheggiato contro una scogliera in una posizione chiamata “Murray Buttes” dal 9 al 21 settembre 2016.

Mentre era lì, RAD ha misurato una diminuzione del 4% della radiazione complessiva. Più significativamente, lo strumento ha rilevato una diminuzione del 7,5% della radiazione di particelle neutre, compresi i neutroni che possono penetrare nella roccia e sono particolarmente dannosi per la salute umana. Questi numeri sono statisticamente abbastanza alti da dimostrare che era dovuto alla posizione di Curiosity ai piedi della scogliera piuttosto che ai normali cambiamenti nella radiazione di fondo.

La maggior parte della radiazione misurata da RAD proviene da raggi cosmici galattici – particelle espulse da stelle che esplodono e inviano flipper in tutto l’universo. Questo forma un tappeto di “radiazioni di fondo” che possono comportare rischi per la salute degli esseri umani. Radiazioni molto più intense provengono sporadicamente dal Sole sotto forma di tempeste solari che lanciano massicci archi di gas ionizzato nello spazio interplanetario.

Le tempeste solari si verificano con frequenza variabile in base a cicli di 11 anni, con alcuni cicli che sopportano tempeste più frequenti ed energetiche di altri. Controintuitivamente, i periodi in cui l’attività solare è al suo massimo potrebbero essere il momento più sicuro per i futuri astronauti su Marte: l’aumento dell’attività solare protegge il Pianeta Rosso dai raggi cosmici fino al 30-50%, rispetto ai periodi in cui l’attività solare è inferiore.

“È un compromesso”, ha detto Guo. “Questi periodi ad alta intensità riducono una fonte di radiazioni: l’onnipresente radiazione cosmica di fondo ad alta energia intorno a Marte. Ma allo stesso tempo, gli astronauti dovranno fare i conti con radiazioni intermittenti e più intense provenienti da tempeste solari”.