Il rover NASA Perseverance ha trovato sostanze organiche su Marte

Il rover della NASA Perseverance ha identificato sostanze chimiche organiche contenenti carbonio in alcune delle rocce che ha esaminato sul fondo del cratere Jezero di Marte, hanno annunciato i membri del team della missione pochi giorni fa. Chiariamo però subito: ciò non significa che sia stata trovata vita su Marte: le sostanze organiche possono infatti essere prodotte sia con mezzi biologici che non biologici e saranno necessarie ulteriori indagini per capire quali processi hanno generato i composti di Jezero.

Perseverance non dovrà fare tutto il lavoro da solo: il rover sta raccogliendo campioni che saranno trasportati sulla Terra da una campagna congiunta NASA/Agenzia Spaziale Europea, forse già nel 2031. “Questa è una domanda che potrebbe non essere risolta fino a quando i campioni non saranno restituiti alla Terra”, ha spiegato Luther Beegle, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel sud della California.

“Quando questi campioni saranno restituiti alla Terra, saranno una fonte di indagine scientifica per molti anni”, ha aggiunto Beegle, il ricercatore principale dello strumento SHERLOC (“Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals”) di Perseverance.

Perseverance ha due obiettivi principali nella sua missione: cercare segni di vita antica su Marte e raccogliere il materiale per avere, per la prima volta, campioni di Marte da analizzare. Il rover trasporta infatti 43 tubi di raccolta di titanio, sei dei quali sono stati già sigillati fino ad oggi.

Quattro dei tubi sigillati contengono carotaggi di roccia, uno ha un campione di atmosfera marziana e uno ospita materiale “testimone” per aiutare i membri del team della missione a individuare eventuali composti contaminanti che Perseverance potrebbe aver portato dalla Terra, hanno detto i funzionari del JPL nella stessa dichiarazione.

Perseverance ha trascorso i suoi primi mesi su Marte controllando i suoi strumenti e sistemi e supportando i primi voli pionieristici dell’elicottero Ingenuity, che è atterrato con il rover a febbraio. Perseverance ha iniziato a concentrarsi sui suoi obiettivi scientifici all’inizio di giugno, e da allora ha fatto un bel po’ di progressi.

Ha scoperto sostanze organiche, ad esempio, che i membri del team della missione hanno svelato mercoledì alla riunione autunnale dell’American Geophysical Union a New Orleans. SHERLOC ha identificato sostanze organiche all’interno di alcune rocce che Perseverance ha abraso con il suo trapano e anche nella polvere sopra alcune rocce non abrase, hanno spiegato i funzionari del JPL nella dichiarazione di mercoledì.

Anche Curiosity ha scoperto sostanze organiche nel suo sito di atterraggio all’interno del cratere Gale nell’agosto 2012. “Ciò che SHERLOC aggiunge alla storia è la sua capacità di mappare la distribuzione spaziale delle sostanze organiche all’interno delle rocce e mettere in relazione quelle sostanze organiche con i minerali che si trovano lì”, ha spiegato Beegle. “Questo ci aiuta a capire l’ambiente in cui si sono formati i prodotti organici”.

Anche un altro strumento di Perseverante, PIXL (“Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry”), sta analizzando quell’antico ambiente. Le analisi PIXL di una roccia abrasa in una zona di Jezero chiamata South Séítah hanno rivelato una sorprendente abbondanza di cristalli di olivina in combinazione con cristalli di pirosseno.

“Una tale trama indica la roccia formata quando i cristalli sono cresciuti e si sono depositati in un magma che si raffredda lentamente, ad esempio una spessa colata di lava, un lago di lava o una camera magmatica”, ha dichiarato lo scienziato del progetto Perseverance Ken Farley, del California Institute of Technology di Pasadena, nella stessa conferenza.

“La roccia è stata poi alterata dall’acqua più volte, rendendola un tesoro che consentirà ai futuri scienziati di datare gli eventi a Jezero, comprendere meglio il periodo in cui l’acqua era più comune sulla sua superficie e rivelare la storia antica del pianeta”, ha spiegato Farley. “Il ritorno del campione di Marte avrà grandi cose da rivelare!”

Farley e i suoi colleghi si sono a lungo chiesti se il substrato roccioso di Jezero sia vulcanico o sedimentario (composto da materiale depositato da un antico fiume, per esempio). Ora sembrano avere la risposta, ma ci sono ancora molte domande che aspettano una risposta. Ad esempio, la roccia fusa faceva parte di un lago di lava sul fondo del cratere? O si è formata in una camera magmatica sotterranea, che l’erosione ha da allora portato in superficie?