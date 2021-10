Il telescopio spaziale NASA Spitzer ha avvistato… Godzilla!

In realtà, questa immagine colorata mostra una nebulosa –– catturata da Il telescopio spaziale Spitzer della NASA ha avvistato una nebulosa, una nube di gas e polvere nello spazio, che ricorda la silhouette di Godzilla. Nel corso di miliardi di anni, innumerevoli stelle si sono formate nel materiale della nebulosa. Durante la loro vita, la radiazione che rilasciano scolpisce il gas e la polvere, rimodellando la nube. Grandi cambiamenti si verificano anche quando le stelle massicce muoiono ed esplodono, diventando supernove. Se vista in luce visibile, questa regione è quasi interamente oscurata da nuvole di polvere. Ma la luce infrarossa (lunghezze d’onda più lunghe di quelle che i nostri occhi possono percepire) può penetrare nelle nuvole, rivelando regioni nascoste come questa.

Quattro colori (blu, ciano, verde e rosso) sono usati per rappresentare diverse lunghezze d’onda della luce infrarossa; giallo e bianco sono combinazioni di quelle lunghezze d’onda. Il blu e il ciano rappresentano lunghezze d’onda emesse principalmente dalle stelle; polvere e molecole organiche chiamate idrocarburi appaiono verdi; e la polvere calda che è stata riscaldata da stelle o supernove appare rossa.

Questa immagine è stata elaborata dall’astronomo del Caltech Robert Hurt, che è responsabile della stragrande maggioranza delle immagini pubbliche create dai dati di Spitzer dal lancio dell’osservatorio nel 2003. Hurt è anche colui che ha individuato Godzilla nell’immagine. “Non stavo cercando mostri”, ha detto. “Mi è capitato di dare un’occhiata a una regione di cielo che ho sfogliato molte volte prima, ma non avevo mai ingrandito. A volte, se si ritaglia un’area in modo diverso, si fa emergere qualcosa che non si vedeva prima. Erano gli occhi e la bocca che mi facevano urlare Godzilla!”.

Hurt non è solo nella sua tendenza a vedere oggetti legati alla Terra nelle immagini del cosmo. Pareidolia è il nome scientifico per la tendenza umana a percepire un’immagine specifica, spesso significativa, in un modello visivo casuale o ambiguo. Altri scienziati hanno spiato un ragno vedova nera, un Jack-o-Lantern, un serpente, un cervello umano esposto, e l’astronave Enterprise, tra le altre cose, nelle immagini di Spitzer.