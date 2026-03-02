Nella geologia degli impatti cosmici, la scoperta di un nuovo campo di tectiti rappresenta un evento eccezionale per la sua rarità. Fino a poco tempo fa, la scienza conosceva soltanto cinque grandi campi di tectiti nel mondo — distribuiti tra l'Australasia, l'Europa centrale, la Costa d'Avorio, il Nord America e il Belize — ciascuno testimone silenzioso di una collisione catastrofica tra la Terra e un corpo extraterrestre avvenuta milioni di anni fa. Ora, per la prima volta, il Sudamerica entra in questo esclusivo catalogo globale: un gruppo di ricercatori guidati da Álvaro Penteado Crósta, geologo e professore senior all'Istituto di Geoscienze dell'Università Statale di Campinas (IG-UNICAMP), ha identificato e caratterizzato il primo campo di tectiti mai documentato in Brasile. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Geology, con la collaborazione di ricercatori provenienti da Brasile, Europa, Medio Oriente e Australia.

Le nuove tectiti, battezzate geraisiti in onore dello Stato di Minas Gerais dove vennero inizialmente rinvenute, sono state documentate per la prima volta in tre municipalità del nord della regione: Taiobeiras, Curral de Dentro e São João do Paraíso, in un'area di circa 90 chilometri di estensione. Scoperte successive hanno però ampliato notevolmente i confini del campo, che oggi si estende per oltre 900 chilometri, raggiungendo gli Stati di Bahia e Piauí. Al luglio 2025 erano stati raccolti oltre 600 frammenti, con masse comprese tra meno di 1 grammo e 85,4 grammi e dimensioni massime attorno ai 5 centimetri.

Le geraisiti esibiscono le forme aerodinamiche tipiche delle tectiti: sfere, ellissoidi, gocce, dischi, manubri e strutture a spirale, tutte generate dalla rapida solidificazione di materiale fuso proiettato nell'atmosfera durante l'impatto. A prima vista appaiono nere e opache, ma alla luce intensa rivelano una traslucidità verde-grigiastra, diversa dal verde più brillante delle moldaviti europee tanto apprezzate in gioielleria fin dal Medioevo. Le superfici sono caratterizzate da piccole cavità, interpretabili come le tracce lasciate dalle bolle di gas fuggite durante il raffreddamento rapido del materiale fuso.

"Queste piccole cavità sono tracce di bolle di gas che si sono liberate durante il rapido raffreddamento del materiale fuso mentre attraversava l'atmosfera, un processo osservato anche nelle lave vulcaniche ma particolarmente caratteristico delle tectiti", spiega Crósta.

"Uno dei criteri decisivi per classificare il materiale come tectite è stato il suo contenuto d'acqua molto basso, misurato tramite spettroscopia infrarossa: tra 71 e 107 parti per milione. Per confronto, i vetri vulcanici come l'ossidiana contengono tipicamente tra 700 ppm e il 2% di acqua."

Le analisi di laboratorio hanno confermato l'origine da impatto cosmico attraverso molteplici linee di evidenza geochimiche. Le geraisiti mostrano un elevato contenuto di silice (SiO₂), compreso tra il 70,3% e il 73,7%, con ossidi di sodio (Na₂O) e potassio (K₂O) che insieme raggiungono valori tra il 5,86% e l'8,01%, leggermente superiori a quelli osservati in altri campi di tectiti. Gli elementi in traccia — cromo (10-48 ppm) e nichel (9-63 ppm) — mostrano variabilità, suggerendo che la roccia bersaglio non fosse omogenea. Fondamentale è stata anche la rilevazione di inclusioni di lechatelierite, una varietà di silice vetrosa ad alta temperatura che si forma solo in condizioni di riscaldamento estremo, compatibile unicamente con eventi di impatto o fulminazione.

La datazione radiometrica mediante il metodo degli isotopi dell'argon (⁴⁰Ar/³⁹Ar) ha collocato l'impatto a circa 6,3 milioni di anni fa, alla fine dell'epoca miocenica. Tre misurazioni concordanti — 6,78 ± 0,02 Ma, 6,40 ± 0,02 Ma e 6,33 ± 0,02 Ma — supportano l'ipotesi di un singolo evento. Crósta precisa tuttavia che "l'età di 6,3 milioni di anni deve essere interpretata come un'età massima, poiché parte dell'argon potrebbe essere stata ereditata dalle rocce antiche colpite dall'impatto".

Nonostante la certezza dell'evento, il cratere di origine rimane ancora senza localizzazione. Questo non è insolito nel campo della meteoritica: soltanto tre dei sei campi classici di tectiti del mondo sono associati a crateri confermati, mentre per il vastissimo campo australasiatico si ipotizza che il cratere giace sul fondo oceanico. La geochimica isotopica delle geraisiti indica che il materiale fuso proviene da rocce della crosta continentale archea, con un'età stimata tra 3,0 e 3,3 miliardi di anni. Questo dato punta direttamente al Cratone del San Francisco, una delle aree più antiche e stabili della crosta continentale sudamericana.

Ricerche future con tecniche magnetometriche e gravimetriche potrebbero rivelare strutture circolari sepolte o erose, potenziali tracce del cratere originario. Il team sta contemporaneamente sviluppando modelli matematici per stimare l'energia dell'impatto, la velocità e l'angolo di ingresso del corpo impattore, nonché il volume totale di roccia fusa generata. L'impatto fu certamente energetico, come suggerisce la vasta distribuzione dei detriti, sebbene probabilmente meno potente dell'evento che produsse l'immenso campo australasiatico, esteso su migliaia di chilometri.

La scoperta assume un significato particolare nel contesto della storia geologica del Sudamerica, continente per il quale si conoscono oggi soltanto una decina di grandi strutture da impatto, quasi tutte molto più antiche e concentrate in territorio brasiliano. Essa suggerisce inoltre che le tectiti potrebbero essere più diffuse di quanto ritenuto finora, spesso non riconosciute o erroneamente classificate come vetri comuni. Crósta, che studia le strutture da impatto di meteoriti fin dalla sua tesi magistrale nel 1978 — ricerca sostenuta nel tempo da diversi finanziamenti della Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, grant 08/53588-7, 12/50368-1 e 12/51318-8) — coordina anche un'attività di comunicazione scientifica attraverso l'account Instagram @defesaplanetaria, gestito con studenti universitari, dedicato a distinguere i rischi reali legati agli impatti cosmici dalle speculazioni infondate.

Le domande aperte restano numerose e stimolanti: dove si trova il cratere sepolto? Qual era esattamente la dimensione e la composizione dell'oggetto impattore? Esistono altri frammenti di geraisiti ancora da scoprire oltre l'attuale area nota? La risposta a queste domande, che richiederà campagne di prospezione geofisica e ulteriori analisi geochimiche, potrebbe non solo chiarire un capitolo della storia geologica brasiliana, ma arricchire la comprensione globale dei processi d'impatto che hanno plasmato la superficie terrestre nel corso di miliardi di anni.