In una galassia lontana lontana abbiamo trovato… l’acqua!

L’acqua è stata rilevata nella galassia più massiccia dell’Universo primordiale, secondo le nuove osservazioni dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Gli scienziati che studiano SPT0311-58 hanno trovato H20, insieme al monossido di carbonio nella galassia, che si trova a quasi 12,88 miliardi di anni luce dalla Terra.

SPT0311-58 è in realtà costituito da due galassie ed è stato visto per la prima volta dagli scienziati di ALMA nel 2017 nella sua posizione, o tempo, nell’epoca della reionizzazione. Questa epoca si è verificata in un momento in cui l’Universo aveva solo 780 milioni di anni – circa il 5% della sua età attuale – e le prime stelle e galassie stavano nascendo. Gli scienziati ritengono che le due galassie potrebbero fondersi e che la loro rapida formazione stellare non solo stia consumando il loro gas o combustibile ma che alla fine possa evolvere la coppia in galassie ellittiche massicce come quelle viste nell’Universo Locale.

Crediti:SA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team

“Utilizzando osservazioni ad alta risoluzione di ALMA di gas molecolare nella coppia di galassie conosciute collettivamente come SPT0311-58 abbiamo rilevato sia molecole di acqua che di monossido di carbonio nella più grande delle due galassie. L’ossigeno e il carbonio, in particolare, sono elementi di prima generazione e, nelle forme molecolari di monossido di carbonio e acqua, sono fondamentali per la vita come la conosciamo”, ha detto Sreevani Jarugula, astronomo dell’Università dell’Illinois e ricercatore principale della nuova ricerca.

Secondo Jarugula, c’è ancora molto da imparare su SPT0311-58 e sulle galassie dell’Universo primordiale. “Questo studio non solo fornisce risposte su dove e quanto lontano può esistere l’acqua nell’Universo, ma ha anche dato origine a una grande domanda: come mai così tanto gas e polvere si sono assemblati per formare stelle e galassie così presto nell’Universo? La risposta richiede ulteriori studi su queste e simili galassie di formazione stellare per ottenere una migliore comprensione della formazione strutturale e dell’evoluzione dell’Universo primordiale.