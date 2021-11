Indumenti conduttivi lavabili per monitorare l’attività muscolare

Sebbene gli elettrodi tradizionali forniscano letture accurate dell’attività elettrica dei muscoli, possono essere sia costosi che scomodi, inoltre possono cadere durante il movimento e quest’ultimo fattore è sicuramente un problema se si sta cercando di monitorare le prestazioni di un atleta. Alla ricerca di un’alternativa più economica, più comoda e più affidabile, un team guidato dal prof. Huanan Zhang dell’Università dello Utah ha avuto l’idea di depositare uno strato microscopico di argento su un normale tessuto misto cotone/poliestere.

L’argento però non è soltanto elettricamente conduttivo, ma può anche essere tossico per la pelle umana. Per questo motivo, il team ha aggiunto all’argento uno strato d’oro altrettanto sottile e flessibile. In questo modo non solo si evitava che l’argento entrasse a contatto diretto con la pelle, ma aumentava anche la conduttività complessiva del materiale. E anche se uno strato più spesso d’oro funzionerebbe anche da solo, combinarlo con argento meno costoso aiuta a mantenere i costi al di sotto di quelli degli elettrodi convenzionali.

Durante i primi test, questo nuovo tessuto ha mantenuto la sua funzionalità anche dopo 15 cicli di lavaggio in una normale lavatrice. Il tessuto è stato sperimentato su un manicotto, ora si spera che, una volta sviluppata ulteriormente, la tecnologia possa essere incorporata anche in altri indumenti aderenti come calze e collant, che potrebbero essere utilizzati in campi come la medicina riabilitativa, il monitoraggio sanitario e l’atletica.