Nei materiali bidimensionali, uno dei campi di ricerca più vivaci della fisica della materia condensata, un risultato inatteso sta ridisegnando il modo in cui gli scienziati interpretano il legame tra proprietà elettroniche e magnetiche. Tradizionalmente, questi due comportamenti vengono studiati come fenomeni separati, governati da leggi distinte. Un team di ingegneri e fisici della Grainger College of Engineering dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign ha ora dimostrato che, sotto questa apparente separazione, si cela una struttura matematica comune e profonda, con implicazioni che toccano sia la fisica fondamentale sia le tecnologie delle comunicazioni wireless.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review X, descrive come sistemi magnetici bidimensionali appositamente progettati possano obbedire alle stesse equazioni che descrivono il comportamento degli elettroni nel grafene. Il grafene — il materiale bidimensionale composto da un singolo strato di atomi di carbonio disposti in un reticolo esagonale, la cui scoperta valse il Premio Nobel per la Fisica nel 2010 a Andre Geim e Konstantin Novoselov — è rinomato per il fatto che i suoi elettroni di conduzione si comportano come onde prive di massa. La domanda al centro di questa ricerca era: è possibile ingegnerizzare un sistema magnetico che riproduca questa stessa fisica?

L'intuizione originale appartiene a Bobby Kaman, dottorando in scienza e ingegneria dei materiali e autore principale dello studio, che lavora nel gruppo di ricerca del professor Axel Hoffmann. Kaman stava esplorando i cosiddetti metamateriali — materiali la cui struttura su scala macroscopica produce comportamenti fisici assenti nella configurazione atomica naturale — quando notò una somiglianza fondamentale: sia gli elettroni nel grafene sia le eccitazioni magnetiche microscopiche nei materiali magnonici si propagano come onde. Questa analogia non era solo qualitativa, ma poteva nascondere una corrispondenza matematica molto più profonda.

Per verificare l'ipotesi, il team ha modellato un film magnetico sottile in cui sono stati praticati fori microscopici disposti secondo una geometria esagonale, replicando topologicamente il reticolo del grafene. All'interno di questa struttura, i momenti magnetici microscopici — noti come "spin" — interagiscono tra loro e generano perturbazioni viaggianti chiamate onde di spin. Calcolando le energie di queste onde, i ricercatori hanno scoperto che il loro comportamento matematico coincide strettamente con quello degli elettroni mobili nel grafene.

Il risultato si è rivelato ancora più ricco del previsto. Anziché una semplice corrispondenza uno a uno, l'analisi ha identificato nove bande energetiche distinte, ciascuna associata a comportamenti fisici diversi e coesistenti all'interno dello stesso sistema. Tra questi emergono onde di spin prive di massa — del tutto analoghe alle onde elettroniche del grafene — bande a bassa dispersione legate a stati localizzati e persino effetti topologici che si estendono attraverso più bande simultaneamente.

"Non è affatto ovvio che esista un'analogia tra il comportamento elettronico e quello magnetico nei materiali 2D, e siamo ancora stupiti di quanto bene questa analogia funzioni" — Bobby Kaman, lead author dello studio.

Il professor Hoffmann ha sottolineato il significato concettuale di questa scoperta nel campo dei cristalli magnonici, noti per produrre una molteplicità di fenomeni dipendenti dalla geometria e dalla struttura, spesso catalogati senza una comprensione sistematica. "L'analogia con il grafene in questo sistema fornisce una spiegazione chiara per i comportamenti osservati," ha dichiarato Hoffmann, il quale è anche affiliato al Materials Research Laboratory dell'università e titolare di una cattedra Founder Professor. La corrispondenza matematica individuata non è una curiosità astratta, ma uno strumento analitico potente per ingegnerizzare nuovi materiali magnonici a partire da principi fisici consolidati.

Sul piano applicativo, la ricerca apre prospettive concrete nel campo dei dispositivi a microonde impiegati nelle comunicazioni wireless e cellulari. Il sistema studiato potrebbe essere alla base di un circolatore a microonde, un componente elettronico che permette ai segnali radio in banda microonde di propagarsi in una sola direzione. Attualmente questi dispositivi sono ingombranti e difficili da miniaturizzare. Il sistema magnonico analizzato potrebbe invece consentire la realizzazione di circolatori su scala micrometrica, con evidenti vantaggi per l'integrazione nei circuiti delle moderne comunicazioni. Il gruppo di ricerca di Hoffmann ha già depositato una domanda di brevetto relativa a questi concetti applicativi.

Alla ricerca hanno contribuito anche Jinho Lim e Yingkai Liu. Il lavoro è stato finanziato dall'Illinois Materials Research Science and Engineering Center attraverso la National Science Foundation statunitense. Le domande aperte rimangono numerose: quanti altri sistemi magnetici ingegnerizzati potrebbero nascondere analogie formali con modelli ben noti della fisica delle particelle o della materia condensata? E fino a che punto questa corrispondenza matematica può essere sfruttata per progettare materiali con proprietà topologiche su misura? Le prossime fasi della ricerca punteranno proprio a esplorare questi aspetti, sia attraverso ulteriori modellizzazioni teoriche sia con la realizzazione sperimentale dei dispositivi previsti.