Innovative reti di sensori indossabili ispirate a… un fossile vivente!

Il limulo, conosciuto anche come granchio a ferro di cavallo, è spesso indicato come un “fossile vivente” perché la sua evoluzione si è fermata da milioni di anni. Nonostante la sua mancanza di evoluzione a lungo termine, tuttavia, il granchio ha un sistema sensoriale unico con una rete di “occhi” multipli, alcuni dei quali sono fotorecettori che distinguono tra luce e buio. Ora, grazie al finanziamento dell’Office of Naval Research, l’assistente di ingegneria meccanica Michael Bartlett sta mettendo a punto una versione elettronica bio-ispirata di quel sistema sensoriale per lavorare in una serie di elettroniche soft indossabili dagli esseri umani.

Bartlett e il suo team nel Soft Materials and Structures Lab sono incuriositi da creature come il granchio a ferro di cavallo e altri animali marini come ad esempio il polpo, a causa della varietà di sensori naturali utilizzati dagli animali. Dai 10 “occhi” distribuiti attraverso il guscio sul granchio a ferro di cavallo agli occhi composti articolati dei gamberetti mantide, questi organismi hanno i mezzi per adattare il loro comportamento sulla base di una miriade di informazioni trasmesse al loro cervello sul loro ambiente.

“Questi organismi vedono il loro mondo in modo molto diverso, essendo in grado di prendere più informazioni per valutare il loro ambiente”, ha detto Bartlett. “Questa consapevolezza situazionale è davvero notevole e ci ha fatto pensare a come possiamo progettare sensori per migliorare la consapevolezza per gli esseri umani”.

L’approccio di Bartlett applica l’idea di un intricato sistema cognitivo a una rete elettronica integrata. Ispirato al sistema attraverso il quale il movimento di un granchio a ferro di cavallo viene informato dai suoi numerosi occhi, il team equipaggerà un apparato indossabile con sensori miniaturizzati che elaboreranno l’ambiente in movimento.

I dati alimentati dai sensori saranno combinati per fornire un’immagine più robusta dell’ambiente circostante di un soggetto. Il processore centrale della rete indossabile utilizzerà i suoi sensori collegati per fornire funzionalità visive, sonore e di prossimità avanzate per affrontare potenziali problemi. Bartlett ritiene che la natura di “seconda pelle” della tecnologia potrebbe tradursi in mute da sub di prossima generazione realizzate con componenti di materia morbida più simili a tessuti naturali con una maggiore gamma di movimenti e una risposta motoria più veloce.