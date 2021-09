Internet wireless ad alta velocità, effettuata una trasmissione laser tra città

Il progetto di Google di portare Internet nei luoghi più sperduti tramite palloni sonda, conosciuto come Project Loon, si sarà anche sgonfiato, ma la sua eredità sembra destinata a vivere attraverso un nuovo sforzo chiamato Project Taara. Il team ha recuperato la tecnologia per fornire connettività Internet con laser, dimostrando la fattibilità in un nuovo test tra due città separate dal fiume Congo. Project Loon aveva il difficile obiettivo di collegare regioni remote a Internet irradiando laser tra palloncini ad alta quota. Dopo anni di prove di successo, tuttavia, il progetto è stato infine chiuso nel gennaio 2021 a causa dei costi altissimi.

Se però il sistema di palloni era troppo complesso, la trasmissione via laser genera ancora interesse. Dopotutto, i sistemi di comunicazione ottica wireless potrebbero aiutare a connettere le comunità in cui non è possibile costruire reti complesse di cavi sotterranei in fibra ottica e dove Internet cellulare o satellitare è irregolare o costoso. Per quest’ultima demo tecnica, il team ha trasmesso una connessione Internet da Brazzaville, nella Repubblica del Congo, alla vicina città di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Mentre le città sono a soli 4,8 km di distanza, le fibre ottiche che forniscono Internet devono viaggiare più di 400 km per bypassare il fiume Congo. Di conseguenza, le connessioni Internet a Kinshasa sono molto più costose.

In 20 giorni, il collegamento ha fornito quasi 700 TB di dati a velocità fino a 20 Gbps, con una disponibilità del 99,9%. Naturalmente, trasmettere un raggio laser attraverso l’aria aperta non sarà mai perfettamente affidabile, a causa di uccelli, pioggia, nebbia e altre interruzioni, ma ottenere una connessione stabile è lo stesso un risultato piuttosto notevole.

Il laser – invisibile ad occhio nudo – è solo la larghezza di una bacchetta e può colpire con precisione un bersaglio che misura solo 5 cm di larghezza da 10 km di distanza. Il terminale ricevente è progettato per rilevare la luce dal mittente e bloccarsi, regolando automaticamente uno specchio per mantenere tale connessione anche quando il raggio oscilla. Tuttavia, anche con quella tecnologia di tracciamento, il tempo in alcune regioni non sarà adatto per la comunicazione ottica wireless. Ma il team afferma che la maggior parte del mondo dovrebbe essere in grado di ottenere almeno il 90% di disponibilità annuale. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma almeno è uno strumento in più per connettere regioni remote e consentire loro di accedere a Internet in modo più affidabile e, idealmente, più conveniente.