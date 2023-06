Un gruppo di ricercatori del Wass Institute e della scuola di ingegneria e scienze applicate John A. Paulson hanno creato una valvola cardiaca chiama FibraValve; questa invenzione potrebbe semplificare in modo drastico gli interventi alle valvole cardiache dei bambini, poiché FibraValve è in grado di crescere seguendo il normale ritmo di crescita del paziente, il tutto con un processo produttivo che dura meno di 10 minuti.

FibraValve è l’evoluzione di JetValve, la valvola cardiaca artificiale che lo stesso team di ricerca ha mostrato nel 2017: il principio è lo stesso e prevede l’utilizzo di fibre microscopiche – si parla di “nanofibers” – che vengono soffiate da diversi getti d’aria su un mandrino girevole, permettendo la creazione di una struttura di fibre che replica in modo molto più preciso la struttura di una valvola cardiaca. Questo particolare metodo, come anticipato, permette di ridurre il tempo da diverse ore a meno di 10 minuti.

Per il momento i test sono stati effettuati solo su delle pecore, ma il potenziale per gli interventi sull’uomo è enorme: queste fibre sono infatti in grado di resistere all’interno del corpo del paziente per circa 6 mesi, tempo sufficiente (almeno in teoria) per far sì che le cellule cardiache si infiltrino nella struttura per ricostruire la valvola.

“Il nostro obiettivo è quello di permettere alle naturali cellule del paziente di utilizzare il nostro dispositivo come una sorta di planimetria per ricreare i tessuti mancanti della valvola.” Ha detto Kevin Parker.

Durante i test effettuati su delle pecore, FibraValve “ha iniziato subito a funzionare, permettendo al sangue di scorrere a ogni battito”; inoltre già durante la prima ora si è potuto osservare un accumulo di globuli rossi e bianchi, oltre che di fibrina, una proteina che si occupa della coagulazione del sangue.

“Questo approccio verso le operazioni di sostituzione delle valvole cardiache potrebbe aprire la strada a un mercato di valvole mediche personalizzate che si rigenerano e crescono con il paziente, e questo migliorerebbe la vita di tanti bambini”, ha concluso Michael Peters, co-autore del comunicato stampa diffuso da Harvard.