La capsula Boeing Starliner esordirà nel 2022

Boeing punta a un volo di prova della sua capsula CST-100 Starliner senza equipaggio nella prima metà del prossimo anno e un potenziale lancio del suo veicolo spaziale con equipaggio alla fine del 2022.

CST-100 era stata programmata per volare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) da Cape Canaveral, in Florida, il 3 agosto, ma il volo è stato interrotto poche ore prima del lancio a causa di problemi con le valvole del sistema di propulsione che si erano riempiti di umidità di condensa.

Boeing è stata costretta a rimuovere il veicolo spaziale dal razzo Atlas V costruito dalla United Launch Alliance e trasportarlo in una fabbrica presso il Kennedy Space Center per la risoluzione dei problemi delle valvole.

Credits: Boeing

Boeing ha costruito lo Starliner sotto contratto con la NASA, per traghettare gli astronauti in orbita terrestre bassa, dopo la fine del programma Space Shuttle nel 2011.

La NASA ha dato sia a Boeing che a SpaceX contratti multimiliardari per fornire ai suoi astronauti servizi di taxi per la stazione spaziale e porre fine alla dipendenza degli Stati Uniti dai razzi rus

Il programma di Boeing, rispetto al programma SpaceX, è in ritardo e il lancio fallito di Starliner è stato una battuta d’arresto per l’azienda.

In precedenza, durante un primo volo di prova senza equipaggio nel dicembre 2019, la capsula Starliner aveva riscontrato problemi con i suoi propulsori. Non aveva abbastanza carburante per raggiungere la ISS e dovette tornare sulla Terra prematuramente.