La Cina ha testato un razzo a combustibile solido

La Cina ha testato un nuovo motore a razzo alimentato con combustibile solido. Il nuovo motore è stato sviluppato dall’Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT) che appartiene alla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), il principale appaltatore spaziale del Paese.

Il motore ha un diametro di 3,5 metri e una spinta massima di 500 tonnellate, alimentato 150 tonnellate di combustibile solido. Una dichiarazione di CASC ha detto che è il più potente motore a razzo a combustibile solido al mondo finora. Il motore secondo CASC ha anche dimostrato molteplici tecnologie all’avanguardia, tra cui un guscio composito in fibra ad alte prestazioni, una camera di combustione a colata integrale e un ugello sovradimensionato, per renderlo un motore a razzo altamente avanzato.

CASC ha anche spiegato che il motore a razzo dovrebbe essere utilizzato con razzi pesanti per soddisfare varie richieste di veicoli di lancio durante le missioni spaziali come gli sbarchi sulla Luna con equipaggio e l’esplorazione dello spazio profondo. La Cina sta già sviluppando il Long March 9 e un altro grande razzo per il lancio di astronauti per missioni lunari con equipaggio, nessuno dei quali include booster solidi.

credits: CASC

La Cina ha fatto grandi progressi sui razzi a propellente solido negli ultimi anni, tra cui lo sviluppo e il lancio di successo della Lunga Marcia 11,che può essere lanciata da terra o da mare. AASPT ha anche testato un motore solido (3,2 m) di diametro nel dicembre 2020.

Tuttavia il nuovo motore è molto più grande e potrebbe essere aggiunto ai veicoli di lancio per produrre una spinta extra. Potrebbe anche essere utilizzato dallo spin-off commerciale CASC China Rocket, che sviluppa razzi solidi Jielong per il lancio di satelliti commerciali. La Cina sta anche pianificando di lanciare il suo primo razzo che combina stadi di nucleo a propellente liquido con booster laterali solidi. La Lunga Marcia 6A potrebbe essere lanciata prima della fine dell’anno.

Ciò avviene in un momento in cui molti paesi e aziende, tra cui la stessa Cina, stanno sviluppando razzi a propellente liquido riutilizzabili. Dopo che le prime fasi hanno fatto il loro lavoro, i motori per questi nuovi lanciatori sono in grado di riaccendersi per guidare il primo stadio verso un’area di atterraggio e bruciare ancora una volta per fare una discesa motorizzata e un atterraggio verticale. In questo modo i razzi possono essere recuperati e riutilizzati, riducendo i costi di lancio.

I razzi solidi tuttavia non possono essere controllati allo stesso modo e, una volta accesi, bruciano fino a quando tutto il propellente non è esaurito. Sono tuttavia più semplici dei razzi liquidi e offrono i propri vantaggi in termini di costi e produzione.