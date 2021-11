La Corrente di Magellano potrebbe essere 5 volte più vicino a noi

A meno che tu non sappia esattamente quanto sia intrinsecamente luminoso qualcosa, capire quanto sia lontano è estremamente difficile. E ci sono un sacco di cose là fuori nel cosmo per le quali la luminosità intrinseca non è ben definita. Ciò significa che a volte possiamo sbagliare molto le distanze. Nuove simulazioni mostrano che una gigantesca struttura che circonda la Via Lattea potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo. Quella struttura è la Corrente di Magellano, un enorme flusso di gas ad alta velocità avvolto per la maggior parte del percorso intorno alla nostra galassia.

Questo lungo viticcio di materiale ha origine nelle Grandi e Piccole Nubi di Magellano, galassie nane satelliti che orbitano l’una attorno all’altra e che probabilmente alla fine saranno cannibalizzate dalla Via Lattea. Le interazioni gravitazionali delle Nubi hanno strappato una grande quantità di gas che ora attraversa il cielo terrestre.

Ci sono molte cose nel cielo che sono più visibili della Corrente di Magellano, quindi capire come si è formato è stato un problema. Ora, lo stesso team ha utilizzato modelli astronomici per modellare la formazione e l’evoluzione della Corrente di Magellano nel corso di 3,5 miliardi di anni e ha scoperto che potrebbe essere cinque volte più vicino a noi di quanto immaginavamo.

“L’origine del Magellanic Stream è stata un grande mistero negli ultimi 50 anni”, ha affermato il fisico Scott Lucchini dell’Università del Wisconsin-Madison. “Abbiamo proposto una nuova soluzione con i nostri modelli. La parte sorprendente è stata che i modelli hanno portato il flusso molto più vicino alla Via Lattea”.

Nel loro lavoro precedente, il team aveva previsto che il flusso dovrebbe essere circondato da una corona di gas caldo. Quindi, hanno eseguito una nuova modellazione incorporando quella corona, così come un nuovo modello per le nuvole suggerendo che hanno orbitato l’una attorno all’altra solo per 3 miliardi di anni.

Secondo le nuove simulazioni del team, quando le due galassie nane hanno iniziato a orbitare l’una attorno all’altra, lo hanno fatto nella direzione opposta a quella che gli astronomi pensavano in precedenza. Così, quando hanno iniziato a togliere il gas l’uno dall’altro, invece di allontanarsi dalla Via Lattea, la Corrente di Magellano si è spostata verso la nostra galassia.

Ciò significa che, al suo punto più vicino, è a soli 65.000 anni luce dalla Terra. Stime precedenti avevano calcolato la sua distanza tra 325.000 e 650.000 anni luce di distanza. Questo è un grosso problema. “La distanza rivista cambia la nostra comprensione del flusso”, ha detto l’astronomo Andrew Fox dello Space Telescope Science Institute. “Significa che le nostre stime di molte delle proprietà del flusso, come la massa e la densità, dovranno essere riviste”.

I risultati indicano che è probabile che il gas nella Corrente di Magellano inizi a collidere con la Via Lattea prima di quanto pensassimo, iniettandolo di nuovo materiale e generando shock che faranno sì che il gas si aggreghi per formare nuove stelle. Secondo i calcoli del team, questo inizierà a verificarsi in un breve periodo di tempo cosmico, solo 50 milioni di anni. Le future osservazioni di quella regione potrebbero identificare le stelle della Corrente di Magellano, che a sua volta confermerebbe i risultati del team.