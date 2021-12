La missione cinese sta rivelando nuovi indizi sull’antico passato della Luna

La superficie polverosa della Luna, immortalata nelle immagini delle impronte lunari degli astronauti Apollo, si è formata come risultato degli impatti degli asteroidi e del duro ambiente dello spazio che sbriciola la roccia nel corso di milioni di anni. Un antico strato di questo materiale, coperto da flussi di lava periodici e ora sepolto sotto la superficie lunare, potrebbe fornire nuove informazioni sul passato profondo della Luna, secondo un team di scienziati.

“Utilizzando un’attenta elaborazione dei dati, abbiamo trovato nuove interessanti prove che questo strato sepolto, chiamato paleoregolalite, potrebbe essere molto più spesso di quanto previsto in precedenza”, ha affermato Tieyuan Zhu, assistente professore di geofisica alla Penn State. “Questi strati sono stati indisturbati sin dalla loro formazione e potrebbero essere importanti registrazioni per determinare l’impatto precoce degli asteroidi e la storia vulcanica della luna”.

I ricercatori hanno identificato uno spesso strato di paleoregolalite, di circa 5-9 metri, inserito tra due strati di roccia lavica che si ritiene abbiano 2,3 e 3,6 miliardi di anni. I risultati suggeriscono che la paleoregolalite si è formata molto più velocemente delle stime precedenti di 2 metri circa per miliardo di anni, secondo quanto affermato dagli scienziati.

Foto: depositphotos

La luna ha sperimentato attività vulcanica nel corso della sua storia, depositando roccia lavica sulla superficie. Nel corso del tempo, la roccia si è trasformata in polvere e suolo, chiamati regolite, con ripetuti impatti di asteroidi e agenti atmosferici spaziali, solo per essere poi sepolti dai successivi flussi di lava. Studi precedenti hanno esaminato il set di dati, creati quando il rover Yutu ha inviato impulsi elettromagnetici nel sottosuolo lunare esaminandone poi i riecheggiamenti. Zhu ha spiegato che il suo team ha sviluppato un flusso di elaborazione dei dati in quattro fasi per migliorare il segnale e sopprimere il rumore nei dati.

Gli scienziati hanno osservato cambiamenti di polarità mentre gli impulsi elettromagnetici viaggiavano verso il basso attraverso la densa roccia lavica e la paleoregolalite, consentendo al team di distinguere tra i diversi strati. Secondo il team i risultati potrebbero indicare una maggiore attività meteorica nel sistema solare miliardi di anni fa, riportando le loro recenti scoperte sulla rivista Geophysical Research Letters.

Zhu ha spiegato che questi stessi strumenti di elaborazione dei dati potrebbero essere utilizzati per interpretare dati simili ottenuti durante le future missioni sulla Luna, su Marte o altrove nel sistema solare. Il suo team sta ora lavorando con la tecnologia di apprendimento automatico per migliorare ulteriormente i risultati.