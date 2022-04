Il 24 settembre 2023, la missione OSIRIS-REx della NASA volerà sulla Terra per consegnare un campione dall’asteroide Bennu. Tuttavia, non uscirà di scena. La NASA ha infatti esteso la missione, guidata dall’Università dell’Arizona, che sarà ribattezzata OSIRIS-APEX, per esaminare l’asteroide vicino alla Terra Apophis, per un periodo di 18 mesi. Apophis si avvicinerà alla Terra nel 2029.

La missione sarà guidata dall’Università dell’Arizona e farà il suo primo passo verso Apophis 30 giorni dopo che il veicolo spaziale OSIRIS-REx consegnerà il campione raccolto dalla superficie di Bennu nell’ottobre 2020. Il team della missione originale si dividerà a quel punto, con il team di analisi che si occuperà del campione raccolto su Bennu e il team dedicato al funzionamento e al controllo del veicolo spaziale e degli strumenti di bordo che si concentrerà sulla missione OSIRIS-APEX, che sta per OSIRIS-Apophis Explorer.

Dante Lauretta, Regents Professor of Planetary Sciences, rimarrà il ricercatore principale di OSIRIS-REx durante la restante fase di due anni di ritorno del campione dalla missione. Dani Della Giustina, assistente professore di scienze planetarie e vice ricercatore principale di OSIRIS-REx, diventerà quindi il ricercatore principale di OSIRIS-APEX. L’estensione aggiunge altri 200 milioni di dollari al tetto dei costi della missione iniziale.

Il team ha condotto una ricerca approfondita di potenziali asteroidi bersaglio prima di decidere di puntare su Apophis. Il veicolo spaziale OSIRIS-REx è stato costruito per quella che viene chiamata una missione di rendez-vous, il che significa che invece di fare un singolo sorvolo, scattando rapidamente immagini e raccogliendo dati, è stato progettato per avvicinarsi e studiare a lungo l’oggetto.

“Apophis è uno degli asteroidi più famigerati”, ha dichiarato Della Giustina. “Quando è stato scoperto per la prima volta nel 2004, c’era la preoccupazione che avrebbe impattato sulla Terra nel 2029. Questo rischio è stato scartato dopo le osservazioni successive, ma rimarrà comunque l’ogetto di queste dimensioni che si sia avvicinato di più al nostro pianeta nei circa 50 anni in cui gli asteroidi sono stati seguiti da vicino, o per i prossimi 100 anni a venire, almeno per quello che ne sappiano finora. Nel 2029 sarà ad una distanza dalla Terra corrispondente a circa un decimo della distanza tra la Terra e la Luna. Le persone in Europa e in Africa saranno in grado di vederlo ad occhio nudo”.

OSIRIS-REx è stato lanciato nel 2016 per raccogliere un campione da Bennu che aiuterà gli scienziati a conoscere la formazione del sistema solare e della Terra come pianeta abitabile. OSIRIS-REx è la prima missione della NASA a raccogliere e restituire un campione da un asteroide vicino alla Terra.

OSIRIS-APEX non raccoglierà un campione, ma quando raggiungerà Apophis, studierà l’asteroide per 18 mesi e raccoglierà dati lungo il percorso. Farà anche una manovra simile a quella che ha fatto durante la raccolta dei campioni a Bennu, avvicinandosi alla superficie e sparando i suoi propulsori verso il suolo. Questa manovra esporrà il sottosuolo dell’asteroide, per consentire agli scienziati della missione di saperne di più sulle proprietà materiali dell’asteroide.

Gli scienziati vogliono anche indagare su come l’asteroide sarà fisicamente influenzato dall’attrazione gravitazionale della Terra durante il suo avvicinamento nel 2029.

Vogliono anche saperne di più sulla composizione dell’asteroide. Apophis ha all’incirca le stesse dimensioni di Bennu, circa 304 metri nel suo punto più lungo, ma differisce in quello che viene chiamato il suo tipo spettrale. Bennu è un asteroide di tipo B legato a meteoriti condriti carboniosi, mentre Apophis è un asteroide di tipo S legato a meteoriti condriti ordinari.

“La missione OSIRIS-REx ha già raggiunto così tanti primati e sono orgoglioso che continuerà a insegnarci le origini del nostro sistema solare”, ha dichiarato il presidente dell’Università dell’Arizona Robert C. Robbins. L’Università dell’Arizona è una delle principali istituzioni al mondo che si occupa di studiare piccoli corpi celesti con l’ausilio di veicoli spaziali.