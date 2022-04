A seguito di un’attenta revisione, la NASA ha esteso le missioni scientifiche planetarie di 8 dei suoi veicoli spaziali a seguito della loro produttività scientifica e del potenziale per far progredire la nostra conoscenza e comprensione del sistema solare e oltre.

Le missioni Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, Mars Science Laboratory (rover Curiosity), InSight lander, Lunar Reconnaissance Orbiter, OSIRIS-REx e New Horizons, sono state selezionate perché continuino il loro lavoro finché possibile. La maggior parte delle missioni sarà estesa per altri 3 anni. OSIRIS-REx invece continuerà ad essere utilizzato per altri 9 anni al fine di raggiungere una nuova destinazione, e InSight continuerà fino alla fine del 2022, a meno che l’energia elettrica del veicolo spaziale non consenta operazioni più lunghe.

Ogni proposta di missione estesa è stata esaminata da un gruppo di esperti indipendenti provenienti dal mondo accademico, dall’industria e dalla NASA. In totale, più di 50 revisori hanno valutato il ritorno scientifico delle varie proposte. Due presidenti di revisione indipendenti hanno supervisionato il processo e, sulla base delle valutazioni del panel, hanno convalidato le 8 missioni scientifiche che hanno un potenziale sostanziale per nuove scoperte scientifiche.

“Le missioni estese ci offrono l’opportunità di sfruttare i grandi investimenti della NASA nell’esplorazione, consentendo di continuare le operazioni scientifiche a un costo molto inferiore rispetto allo sviluppo di una nuova missione”, ha dichiarato Lori Glaze, direttore della Planetary Science Division presso il quartier generale della NASA a Washington. “Massimizzare le spese in questo modo consente alle missioni di ottenere nuovi preziosi dati scientifici e, in alcuni casi, consente alla NASA di esplorare nuovi obiettivi scientifici totalmente nuovi”.

La missione Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) è attualmente in procinto di tornare sulla Terra per consegnare i campioni dell’asteroide Bennu che ha raccolto nel 2020. Con un nuovo nome per riflettere i nuovi obiettivi della missione estesa, il team OSIRIS-APEX reindirizzerà il veicolo spaziale per incontrare Apophis, un asteroide di circa 370 metri di diametro che arriverà entro 32.000 chilometri dalla Terra nel 2029. OSIRIS-APEX entrerà in orbita attorno ad Apophis subito dopo il sorvolo terrestre dell’asteroide, fornendo uno sguardo ravvicinato senza precedenti a questo asteroide di tipo S. Ha in programma di studiare i cambiamenti nell’asteroide causati dal suo sorvolo ravvicinato della Terra e utilizzare i propulsori a gas del veicolo spaziale per tentare di rimuovere e studiare la polvere e le piccole rocce sopra e sotto la superficie di Apophis.

La missione Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) prevede di studiare l’interazione tra l’atmosfera di Marte e il campo magnetico durante il prossimo massimo solare. Le osservazioni di MAVEN, mentre il livello di attività del Sole aumenta verso il massimo del suo ciclo di 11 anni, approfondiranno la nostra comprensione di come l’atmosfera superiore e il campo magnetico di Marte interagiscono con il Sole.

Dall’atterraggio su Marte nel 2018, la missione Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight) ha gestito l’unica stazione sismica attiva oltre la Terra. Il suo monitoraggio sismico dei “marsquakes” ha fornito vincoli sull’interno, la formazione e l’attività attuale di Marte. La missione estesa continuerà il monitoraggio sismico e meteorologico di InSight, sempre che il veicolo spaziale rimanga sano. Tuttavia, a causa dell’accumulo di polvere sui suoi pannelli solari, la produzione di energia elettrica di InSight è bassa ed è improbabile che le operazioni continuino per tutta la durata della sua attuale missione estesa.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) continuerà a studiare la superficie e la geologia della Luna. L’evoluzione dell’orbita di LRO consentirà di studiare nuove regioni lontano dai poli con dettagli senza precedenti, comprese le regioni permanentemente ombreggiate (PSR) vicino ai poli in cui si può trovare ghiaccio d’acqua. LRO fornirà anche un importante supporto programmatico per gli sforzi della NASA per tornare sulla Luna.

Il Mars Science Laboratory (MSL)e il suo rover Curiosity hanno guidato per più di 27 km sulla superficie di Marte, esplorando la storia dell’abitabilità del pianeta nel cratere Gale. Nella sua quarta missione estesa, MSL salirà ad altitudini più elevate, esplorando gli strati critici contenenti solfato che forniscono informazioni uniche sulla storia dell’acqua su Marte.

New Horizons ha sorvolato Plutone nel 2015 e l’oggetto della fascia di Kuiper (KBO) Arrokoth nel 2019. Nella sua seconda missione estesa, New Horizons continuerà ad esplorare il lontano sistema solare fino a 63 unità astronomiche (UA) dalla Terra. La sonda New Horizons può potenzialmente condurre osservazioni multidisciplinari di rilevanza per il sistema solare e le divisioni di eliofisica e astrofisica della NASA. Ulteriori dettagli sul piano scientifico di New Horizons saranno forniti in un secondo momento.

La missione estesa di Mars Odyssey eseguirà nuovi studi termici su rocce e ghiaccio sotto la superficie di Marte, monitorerà le radiazioni ambientali e continuerà la sua lunga campagna di monitoraggio del clima. L’orbiter Odyssey continua anche a fornire un supporto unico per il relè di dati in tempo reale da altri veicoli spaziali su Marte. La durata della missione estesa di Odyssey può essere limitata dalla quantità di propellente rimanente a bordo del veicolo spaziale.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ha fornito una grande quantità di dati riguardanti i processi sulla superficie di Marte. Nella sua sesta missione estesa, MRO studierà l’evoluzione della superficie di Marte, dei ghiacci, della geologia attiva, dell’atmosfera e del clima. Inoltre, MRO continuerà a fornire un importante servizio di trasmissione dati ad altre missioni su Marte. Lo strumento CRISM di MRO sarà spento completamente, dopo che la perdita del suo criorefrigeratore avrà posto fine all’uso di uno dei suoi due spettrometri.