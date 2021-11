La NASA pronta a testare le comunicazioni spaziali via laser

Dopo un ritardo di due anni, la Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) è pronta per il lancio non prima del 4 dicembre. Andrà nello spazio su un razzo Atlas V della United Launch Alliance a bordo della missione Space Test Program Satellite-6 (STPSat-6) del Dipartimento della Difesa.

Il lancio della missione, ora previsto dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, è stato ritardato a causa di numerosi problemi, rispetto all’obiettivo iniziale della missione del 2019. Ma gli scienziati prevedono che i tempi della missione siano ancora lunghi per quanto riguarda un possibile atterraggio umano artemis, previsto sulla luna nel 2025.

L’agenzia afferma che i laser consentiranno un aumento da 10 a 100 volte maggiore di dati inviati sulla Terra rispetto all’utilizzo delle frequenze radio. Sia l’agenzia che il settore commerciale stanno pianificando numerose missioni sulla luna nel 2020 utilizzando Artemis, la stazione spaziale Gateway pianificata e il programma Commercial Lunar Payload Services.

L’uso dei laser eviterà anche problemi di sovraffollamento che affliggono lo spettro delle radiofrequenze; questo problema ha subito un’accelerazione a causa delle crescenti megaconstellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa. La dimostrazione non si spingerà fino alla Luna, ma viaggerà in orbita geosincrona a 35.786 chilometri per testare le comunicazioni laser per almeno due anni. La dimostrazione fa seguito ad altri test dell’agenzia sulla tecnologia laser fatti negli ultimi anni, mentre la NASA cerca di rendere operativo questo sistema per gli astronauti.

Orbiting Carbon Observatory, Crediti: NASA

Forse la più famosa di queste missioni ha avuto luogo nel 2013, quando la Lunar Laser Communications Demonstration, volando sulla sonda Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) della NASA, ha battuto i record di velocità inviando dati dalla luna a 600 megabit al secondo. LADEE ha trascorso sette mesi in orbita lunare studiando la polvere lunare prima che si schiantasse intenzionalmente sulla superficie.

“Questo nuovo sistema non solo fornirà velocità di trasmissione dati più elevate, ma ottimizzerà ciò che chiamiamo SWAP – o dimensioni, peso e potenza. Sarà più piccolo, peserà meno e utilizzerà meno energia rispetto allo stato dell’arte attuale”, ha detto durante la conferenza Trudy Kortes, direttore delle dimostrazioni tecnologiche presso la Space Technology Mission Directorate della NASA.

Le comunicazioni laser si sposteranno anche più lontano nel sistema solare, durante il primo anno della missione Psyche, per indagare un asteroide metallico che è anche chiamato Psyche. Dopo il lancio della missione nel 2022, gli scienziati avranno un anno per testare un payload deep space optical communications. Il carico utile aiuterà a capire possibili problemi come il “puntamento a distanza estrema” dallo spazio profondo, ha affermato la NASA.