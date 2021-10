La NASA userà il cloud per i dati delle missioni future

I satelliti all’avanguardia per le scienze della Terra che verranno lanciati nei prossimi due anni forniranno viste più dettagliate che mai del nostro pianeta. Saremo in grado di tracciare le caratteristiche oceaniche su piccola scala come le correnti costiere che spostano i nutrienti vitali per le reti alimentari marine, monitorare quanta acqua dolce scorre attraverso laghi e fiumi e individuare il movimento nella superficie terrestre di meno di un centimetro. Ma questi satelliti produrranno anche un’enorme quantità di dati che richiederà a ingegneri e scienziati di creare sistemi cloud in grado di elaborare, archiviare e analizzare tutte quelle informazioni digitali.

“Circa cinque o sei anni fa, ci si rese conto che le future missioni terrestri avrebbero generato un enorme volume di dati e che i sistemi che stavamo usando sarebbero diventati inadeguati molto rapidamente”, ha detto Suresh Vannan, manager del Physical Oceanography Distributed Active Archive Center con sede presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California.

Il centro è uno dei tanti nell’ambito del programma Earth Science Data Systems della NASA responsabile dell’elaborazione, dell’archiviazione, della documentazione e della distribuzione dei dati provenienti dai satelliti per l’osservazione della Terra e dai progetti sul campo dell’agenzia. Il programma ha lavorato per diversi anni su una soluzione alla sfida del volume di informazioni spostando i suoi sistemi di gestione dei dati dai server locali al cloud, software e servizi di elaborazione che vengono eseguiti su Internet anziché localmente sulla macchina di qualcuno.

Il satellite Sentinel-6 Michael Freilich, parte della missione sentinel-6 / Jason-CS (Continuity of Service) statunitense-europea, è il primo satellite della NASA a utilizzare questo sistema cloud, anche se la quantità di dati che il veicolo spaziale invia non è grande quanto i dati che molti satelliti futuri restituiranno. Due delle prossime missioni, SWOT e NISAR, produrranno insieme circa 100 terabyte di dati al giorno. L’attuale archivio di dati delle scienze della Terra della NASA è di circa 40 petabyte, ma entro il 2025, un paio di anni dopo il lancio di SWOT e NISAR, l’archivio dovrebbe contenere più di 245 petabyte di dati.

“L’elaborazione e l’archiviazione di elevati volumi di dati nel cloud consentirà un approccio economico ed efficiente allo studio dei problemi dei big data”, ha affermato Lee-Lueng Fu, scienziato del progetto JPL per SWOT. Anche le limitazioni dell’infrastruttura non saranno così preoccupanti, dal momento che le organizzazioni non dovranno pagare per archiviare quantità sbalorditive di dati o mantenere lo spazio fisico per tutti quei dischi rigidi.