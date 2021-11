La NASA vuole installare un reattore nucleare sulla Luna

Come parte del programma Artemis guidato dalla NASA, gli astronauti torneranno nell’ambiente lunare già nel 2024, con l’intenzione di stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna, un luogo che non abbiamo visto di persona dal 1972. Per vivere e lavorare sulla Luna, però, gli astronauti avranno bisogno di energia e molta, e non c’è una rete elettrica sulla Luna. Per anni la NASA ha visto la fissione nucleare come l’opzione di alimentazione più pratica per le future colonie di astronauti, e ora l’agenzia spaziale sta facendo il passo successivo nel rendere un reattore nucleare sulla Luna una realtà.

“L’energia abbondante sarà la chiave per la futura esplorazione spaziale”, ha affermato Jim Reuter, amministratore associato per lo Space Technology Mission Directorate (STMD) della NASA. Dopo anni di studio delle possibilità di fissione nucleare lunare nell’ambito del suo precedente progetto Kilopower, la NASA sta indirizzando la ricerca verso la produzione di questa energia, lavorando in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE). Le due organizzazioni stanno cercando partner industriali americani e hanno presentato loro progetti per sistemi di energia a fissione nucleare che potrebbero essere pronti entro il decennio.

Secondo la NASA, un piccolo sistema di fissione leggero – in grado di funzionare su un lander lunare o un rover di superficie lunare – potrebbe fornire fino a 10 kilowatt di energia elettrica, che sarebbe sufficiente a soddisfare le richieste di elettricità di diverse famiglie medie. Nel contesto delle operazioni lunari, l’uso di energia sarebbe diverso da quello che le famiglie richiedono sulla Terra, ovviamente: gestire sistemi di supporto vitale, caricare rover lunari e aiutare gli scienziati a condurre esperimenti.

Secondo il brief della NASA e del DOE, i futuri sistemi di fissione dovranno alla fine produrre almeno 40 kilowatt di energia, che secondo la NASA potrebbero alimentare circa 30 famiglie per un massimo di 10 anni. A quei livelli previsti, ci dovrebbe essere abbastanza energia non solo per rendere possibile una presenza lunare sostenuta, ma anche un giorno per consentire l’esplorazione e persino la colonizzazione di Marte, che è l’obiettivo scientifico a cui gli sforzi di Artemis ci stanno alla fine avvicinando.

In effetti, la NASA afferma che la ricerca odierna sui sistemi di alimentazione a fissione lunare potrebbe anche consentire agli astronauti di viaggiare verso il pianeta rosso su veicoli spaziali che viaggiano a velocità più elevate. Un passo alla volta, però, poiché siamo ancora probabilmente lontani anni dal vedere un reattore a fissione lunare effettivamente funzionante sulla Luna. Mentre la NASA e il DOE hanno avuto un certo successo con i prototipi Kilopower in esperimenti precedenti, nessuno ha ancora avuto la possibilità di testare qualcosa di simile sulla Luna.

Per avvicinarsi a questo obiettivo, la NASA e il DOE selezioneranno le proposte dei design più promettenti che riceveranno da qui alla fine di febbraio 2022 e contribuiranno a sviluppare tali progetti per un periodo di 12 mesi. La speranza è che il lancio avvenga in questo decennio. A quel punto, finalmente, la Luna dovrebbe avere un inizio di rete elettrica.