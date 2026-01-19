Nel cuore della Nebulosa Anello, uno degli oggetti celesti più fotografati e studiati dell'emisfero boreale, si nasconde una struttura mai osservata prima: una barra di ferro ionizzato lunga quanto 500 volte l'orbita di Plutone attorno al Sole, con una massa totale di ferro paragonabile a quella dell'intero pianeta Marte. La scoperta, frutto delle capacità senza precedenti del nuovo strumento WEAVE montato sul telescopio William Herschel nelle Isole Canarie, apre interrogativi fondamentali sui meccanismi attraverso cui le stelle morenti espellono la loro materia nello spazio interstellare, restituendo al cosmo gli elementi chimici forgiati nei loro nuclei durante miliardi di anni di fusione nucleare.

La rivelazione di questa struttura inattesa è stata possibile grazie alla tecnologia dell'unità LIFU (Large Integral Field Unit) dello strumento WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer), che utilizza centinaia di fibre ottiche operanti simultaneamente per raccogliere spettri da ogni singolo punto della nebulosa. Questo approccio ha permesso al team guidato dai ricercatori della University College London e della Cardiff University di ottenere per la prima volta una copertura completa di tutte le lunghezze d'onda ottiche dell'oggetto, rivelando dettagli chimici e strutturali impossibili da individuare con le osservazioni precedenti. Il risultato, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dimostra come anche oggetti studiati per oltre due secoli possano ancora riservare sorprese quando osservati con tecniche innovative.

La Nebulosa Anello, catalogata come Messier 57 dal celebre astronomo francese Charles Messier che la osservò per la prima volta nel 1779 nella costellazione della Lira, rappresenta il futuro del nostro Sole. Tra circa cinque miliardi di anni, quando la nostra stella avrà esaurito l'idrogeno nel suo nucleo, si espanderà fino a diventare una gigante rossa estrema ed espellerà i suoi strati esterni, creando un guscio incandescente simile a quello che oggi osserviamo a 2.600 anni luce dalla Terra. Questo processo, comune alle stelle di massa solare, restituisce allo spazio interstellare elementi come carbonio e azoto, mattoni fondamentali della vita sulla Terra, che vengono così riciclati in nuove generazioni di stelle e pianeti.

La barra di ferro si inserisce perfettamente nella regione interna ellittica della nebulosa, formando una striscia stretta mai rilevata prima nonostante decenni di osservazioni con strumenti sempre più sofisticati

Il dottor Roger Wesson, primo autore dello studio e ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia della UCL e la Cardiff University, ha descritto il momento della scoperta con queste parole: "Quando abbiamo elaborato i dati e scansionato le immagini, una cosa è emersa con estrema chiarezza: questa 'barra' precedentemente sconosciuta di atomi di ferro ionizzato, proprio al centro del familiare e iconico anello". La capacità di creare immagini della nebulosa a qualsiasi lunghezza d'onda e di determinarne la composizione chimica in ogni posizione ha trasformato WEAVE in uno strumento rivoluzionario per lo studio delle nebulose planetarie.

L'origine di questa struttura rimane tuttavia avvolta nel mistero, con due ipotesi principali che si contendono la spiegazione del fenomeno. La prima suggerisce che la barra di ferro conservi informazioni cruciali sui processi dinamici attraverso cui la stella morente ha espulso il proprio materiale, possibilmente rivelando asimmetrie o instabilità nel processo di eiezione. La seconda ipotesi, più speculativa ma scientificamente affascinante, propone che il ferro possa essere il residuo di un pianeta roccioso vaporizzato durante una fase precedente di espansione stellare, quando la gigante rossa avrebbe inglobato e distrutto corpi celesti che orbitavano nelle sue vicinanze.

La professoressa Janet Drew della UCL, coautrice dello studio, ha sottolineato le lacune conoscitive ancora presenti: "Abbiamo definitivamente bisogno di saperne di più, in particolare se altri elementi chimici coesistono con il ferro appena rilevato, poiché questo probabilmente ci indicherebbe la giusta classe di modelli da perseguire". Questa informazione critica manca ancora e costituisce l'obiettivo principale della fase successiva della ricerca, che prevede nuove osservazioni con LIFU a risoluzione spettrale più elevata per identificare eventuali elementi accompagnatori e chiarire i meccanismi di formazione.

Il progetto WEAVE, finanziato da un consorzio internazionale che include UKRI STFC, l'Università di Oxford, agenzie olandesi, spagnole, italiane, francesi e messicane, è programmato per condurre otto grandi survey nei prossimi cinque anni, studiando oggetti che spaziano dalle nane bianche vicine alle galassie estremamente distanti. La survey dedicata alla fisica stellare, circumstellare e interstellare, guidata dalla professoressa Drew, sta già osservando numerose nebulose ionizzate nella Via Lattea settentrionale, con l'aspettativa di scoprire strutture simili alla barra di ferro. Come ha osservato il dottor Wesson, "sarebbe molto sorprendente se la barra di ferro nell'Anello fosse unica", suggerendo che questo fenomeno potrebbe essere comune ma finora sfuggito alle osservazioni per limiti strumentali.

Il professor Scott Trager dell'Università di Groningen, scienziato del progetto WEAVE, ha concluso evidenziando il significato più ampio della scoperta: identificare una struttura affascinante e completamente sconosciuta in un gioiello del cielo notturno amato dagli osservatori di tutto l'emisfero settentrionale dimostra le capacità straordinarie di questo nuovo strumento. Le nebulose planetarie rappresentano il destino finale dell'85-90% delle stelle dell'universo e restituiscono al mezzo interstellare elementi chimici essenziali, mentre stelle di massa superiore a otto volte quella solare terminano invece la loro esistenza in esplosioni di supernova, collassando in buchi neri o stelle di neutroni. Comprendere i dettagli di questi processi attraverso strutture come la barra di ferro appena scoperta significa decifrare i meccanismi attraverso cui l'universo ricicla continuamente la propria materia, permettendo la formazione di nuove stelle, pianeti e, potenzialmente, nuove forme di vita.