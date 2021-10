La più grande cometa mai avvistata si sta avvicinando al sistema solare

Non c’è motivo di preoccuparsi – C/2014 ONU271 (Bernardinelli-Bernstein), come viene chiamata la cometa, non si avvicinerà al Sole che appena fuori dall’orbita di Saturno. Ma le sue grandi dimensioni e la relativa vicinanza offriranno una rara opportunità di studiare un oggetto incontaminato dalla Nube di Oort e trovare nuove informazioni sulla formazione del Sistema Solare.

“Abbiamo il privilegio di aver scoperto forse la cometa più grande mai vista – o almeno più grande di qualsiasi altra ben studiata – e di averla catturata abbastanza presto da vederne l’evoluzione mentre si avvicina e si riscalda”, ha detto il co-scopritore e astronomo Gary Bernstein dell’Università della Pennsylvania all’inizio di quest’anno. “Non ha visitato il Sistema Solare in più di 3 milioni di anni”.

Il Sistema Solare esterno, in generale, è un luogo un po’ misterioso. È molto lontano e piuttosto buio, e gli oggetti che ospita sono piuttosto piccoli, quindi vedere cosa c’è là fuori oltre l’orbita di Nettuno è piuttosto impegnativo. Abbiamo un’idea generale dell’architettura di quella regione dello spazio, con la fascia di Kuiper costituita da piccoli corpi ghiacciati, e poi la nube di Oort a distanze molto maggiori, ma le specifiche sono più difficili da approfondire.

Stiamo ricevendo maggiori informazioni da una fonte inaspettata, tuttavia: il Dark Energy Survey (DES), che si è svolto tra agosto 2013 e gennaio 2019 ed ha esaminato il cielo australe nell’infrarosso e nel vicino infrarosso per diverse centinaia di notti, studiando oggetti come supernove e ammassi di galassie, per cercare di calcolare l’accelerazione di espansione dell’Universo, che si pensa sia influenzata dall’energia oscura.

La profondità, l’ampiezza e la precisione dell’indagine si sono rivelate molto buone per identificare oggetti anche nel Sistema Solare esterno, oltre l’orbita di Nettuno a circa 30 unità astronomiche dal Sole. All’inizio di quest’anno, un team di astronomi ha rivelato di aver scoperto 461 oggetti precedentemente sconosciuti nel Sistema Solare esterno nei dati DES.

Uno di questi oggetti, individuato da Bernstein e dal collega astronomo dell’Università della Pennsylvania Pedro Bernardinelli, era appunto C/2014 ONU271 (Bernardinelli-Bernstein). Ora, loro e i loro colleghi hanno descritto la cometa in modo più dettagliato in un documento di prestampa accettato in The Astrophysical Journal Letters. “Concludiamo che C/2014 ONU271 (Bernardinelli-Bernstein) è una cometa ‘nuova’ nel senso che non ci sono prove di un precedente avvicinamento più vicino di 18 au al Sole dall’espulsione nella Nube di Oort”, scrivono i ricercatori.

“In effetti, questa potrebbe essere la cometa più incontaminata mai osservata, in quanto l’abbiamo rilevata prima che entri nell’orbita di Urano, e potrebbe non averlo mai fatto su nessuna orbita precedente”. Gli scienziati coglieranno ogni opportunità per studiarla usando i telescopi, sperando di imparare di più sulla sua composizione e comprendere meglio i meccanismi del sistema solare primordiale e i suoi confini.

Questo perché si pensa che le rocce ghiacciate provenienti dalle frange lontane del nostro sistema planetario siano più o meno invariate da quando si sono formate, circa 4,5 miliardi di anni fa. I gas volatili rinchiusi nei ghiacci della cometa dovrebbero quindi contenere informazioni sulla chimica del Sistema Solare esterno durante la sua formazione.