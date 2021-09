La prossima tempesta solare potrebbe causare un’apocalisse Internet?

Il sole inonda la Terra in ogni istante con un flusso di particelle cariche, noto come vento solare. Per la maggior parte, lo scudo magnetico del nostro pianeta impedisce a questo vento elettrico di fare danni reali alla Terra o ai suoi abitanti, ma a volte, ogni secolo o giù di lì, quel vento si intensifica in una tempesta solare in piena regola – e, come avverte una nuova ricerca dell’Università della California, Irvine presentata alla conferenza sulla comunicazione dei dati SIGCOMM 2021, i risultati potrebbero essere catastrofici per il nostro moderno stile di vita.

In breve, una grave tempesta solare potrebbe far precipitare il mondo in una “apocalisse di Internet” che manterrebbe ampie fasce della popolazione terrestre offline per settimane o mesi. Parte del problema è che le tempeste solari estreme (chiamate anche espulsioni di massa coronale) sono relativamente rare; gli scienziati stimano che la probabilità che una meteorologia spaziale estrema abbia un impatto diretto sulla Terra sia compresa tra l’1,6% e il 12% per decennio.

Nella storia recente, solo due di queste tempeste sono state registrate: una nel 1859 e l’altra nel 1921. L’incidente precedente, noto come Evento Carrington, ha creato un disturbo geomagnetico così grave sulla Terra che i fili del telegrafo presero fuoco e le aurore – di solito visibili solo vicino ai poli del pianeta – furono avvistate fin nei pressi della Colombia equatoriale.

Da allora, la civiltà umana è diventata molto più dipendente dalla tecnologia, in particolare dall’Internet globale e i potenziali impatti di una massiccia tempesta geomagnetica su questa infrastruttura rimangono in gran parte ignoti, come ha cercato di spiegare nello studio il professor Sangeetha Abdu Jyothi, che nell’articolo ha anche cercato di individuare le maggiori vulnerabilità in quell’infrastruttura.

La buona notizia è che le connessioni Internet locali e regionali sono probabilmente a basso rischio di essere danneggiate perché i cavi in fibra ottica non sono influenzati dalle correnti indotte geomagneticamente, secondo il lo studio. Tuttavia, i lunghi cavi Internet sottomarini che collegano i continenti sono una storia diversa. Questi cavi sono dotati di ripetitori per aumentare il segnale ottico, distanziati a intervalli di circa 30-90 miglia (da 50 a 150 chilometri). Questi ripetitori sono vulnerabili alle correnti geomagnetiche e interi cavi potrebbero essere resi inutili se anche un solo ripetitore va offline, secondo il documento.

Se però un numero sufficiente di cavi sottomarini dovesse andare in tilt in una particolare regione, allora interi continenti potrebbero essere tagliati fuori l’uno dall’altro. Inoltre, le nazioni ad alte latitudini – come gli Stati Uniti e il Regno Unito – sono molto più suscettibili al clima solare rispetto alle nazioni a latitudini più basse. In caso di una tempesta geomagnetica catastrofica, saranno dunque proprio loro ad avere maggiori probabilità di essere tagliate fuori dalla rete per prime.

È difficile prevedere quanto tempo ci vorrebbe per riparare le infrastrutture sottomarine, ma Abdu Jyothi suggerisce che sono possibili interruzioni di Internet su larga scala della durata di settimane o anche mesi. Nel frattempo, milioni di persone potrebbero perdere i loro mezzi di sostentamento. “L’impatto economico di un’interruzione di Internet per un giorno negli Stati Uniti è stimato in oltre 7 miliardi di dollari”, ha scritto Abdu Jyothi nel suo articolo. “Cosa succede se la rete rimane non funzionante per giorni o addirittura mesi?”

Se non vogliamo scoprirlo, allora gli operatori di rete dovranno iniziare a prendere sul serio la minaccia di condizioni meteorologiche solari estreme. La posa di più cavi a latitudini più basse è un buon inizio, ha detto Abdu Jyothi, così come lo sviluppo di test di resilienza che si concentrano sugli effetti dei guasti di rete su larga scala. Quando la prossima grande tempesta solare esploderà dalla nostra stella, le persone sulla Terra avranno circa 13 ore per prepararsi al suo arrivo, ha aggiunto. Speriamo di essere pronti a sfruttare al meglio quel momento in cui inevitabilmente arriverà.