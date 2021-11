La sonda NASA Juno ha scrutato sotto le nubi di Giove

L’analisi dei dati provenienti dalla sonda NASA Juno dell’atmosfera gioviana hanno evidenziato quattro scoperte principali. La prima è che ci sono sistemi nell’atmosfera di Giove simili alle “celle di Farrell”. Un’altra ha a che fare con una delle caratteristiche più famose di Giove: la Grande Macchia Rossa. Scoperta oltre 200 anni fa, la Grande Macchia Rossa più grande del diametro della Terra e che è una delle parti più affascinanti dell’atmosfera di Giove. La sonda Juno, ha fatto luce anche sulla profondità della gigantesca tempesta tramite lo strumento ‎radiometro a microonde (MWR)‎, progettato per guardare sotto le nubi di Giove.

MWR è stato in grado di dire che la Grande Macchia Rossa si estende in profondità all’incirca tra i 300 e i 500 chilometri nell’atmosfera del gigante gassoso. Altre tempeste minori raggiungono i 60 km nelle nuvole, rendendo la madre di tutti gli anticicloni ancora più gigantesca di quanto inizialmente pensato.

Quella gigantesca caratteristica atmosferica è solo uno dei modelli ben noti di Giove nella sua atmosfera. Un altro, le sue distinte “cinture” di nuvole colorate, sono formate da potenti venti che soffiano in direzioni opposte per ogni cintura. Oltre a creare le celle di Ferrel, le cinture nascondono un altro segreto sotto le nuvole: hanno segmenti di transizione molto simili a un fenomeno noto come termoclini che avvengono qui sulla Terra.

I termoclini si formano dove si verificano drammatici cambiamenti di temperatura nei corpi idrici, di solito l’oceano della Terra. Le zone a temperature differenti sono visivamente distinguibili grazie alle loro proprietà ottiche. Un fenomeno simile avviene anche su Giove. La cintura è eccezionalmente luminosa, da come risulta dai dati raccolti da MWR a basse profondità nell’atmosfera, rispetto ai sistemi circostanti. Tuttavia, a livelli più profondi, i sistemi circostanti si presentano come più luminosi rispetto alla cintura stessa. I termoclini hanno proprietà simili, con acqua più calda e acqua più fredda che riflettono diverse lunghezze d’onda della luce in modo diverso.

MWR non è stato l’unico strumento addestrato su Giove durante i 37 sorvoli di Juno. Anche il Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) ha raccolto dati e, in particolare, ha osservato i cicloni situati vicino ai poli del pianeta. Otto tempeste distinte formano un ottagono vicino al polo nord, mentre cinque tempeste distinte formano un pentagono a sud.