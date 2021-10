La stazione spaziale di Blue Origin arriverà entro il 2030

Blue Origin, Boeing, Sierra Space e molti altri partner hanno annunciato di voler costruire un avamposto commerciale fuori dalla Terra chiamato Orbital Reef, che dovrebbe essere operativo entro la fine del decennio corrente. I clienti immaginati di Orbital Reef includono governi nazionali, industria privata e turisti spaziali, hanno detto i membri del team del progetto. L’avamposto inizialmente completerà, ma alla fine sostituirà la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dovrebbe essere ritirata nel periodo 2028-2030.

“Per oltre 60 anni, la NASA e altre agenzie spaziali hanno sviluppato il volo spaziale orbitale e l’abitazione spaziale, preparandoci per il decollo commerciale in questo decennio”, ha dichiarato Brent Sherwood, vicepresidente senior dei programmi di sviluppo avanzato per Blue Origin.

“Espanderemo l’accesso, ridurremo i costi e forniremo tutti i servizi e le dotazioni necessarie per normalizzare il volo spaziale”, ha aggiunto. “Un vivace ecosistema aziendale crescerà nell’orbita terrestre bassa, generando nuove scoperte, nuovi prodotti, nuovi intrattenimenti e consapevolezza globale”.

L’annuncio segue di pochi giorni quello di Nanoracks, Voyager Space e Lockheed Martin, che hanno svelato i piani per la propria stazione privata, chiamata Starlab. La società di Houston Axiom Space aveva precedentemente annunciato la sua intenzione di lanciare moduli sulla ISS a partire dal 2024, per poi eventualmente staccarli e gestirli come avamposto commerciale a volo libero.

Il piano prevede di mettere in funzione Orbital Reef entro la fine del decennio, in una “configurazione di base” che consiste in un sistema di alimentazione, un modulo centrale, un habitat LIFE, un modulo scientifico e un veicolo spaziale Genesis. Questo avamposto iniziale sarà caratterizzato da 830 metri cubi di volume pressurizzato e sarà in grado di supportare fino a 10 persone, ha detto Sherwood in una conferenza stampa oggi dalla Conferenza astronautica internazionale a Dubai.

Per confronto, la ISS ha 916 m cubi di volume interno, che è equivalente a quello di un jet Boeing 747. Lo Starlab per quattro persone avrà un modulo habitat con 340 m cubi di volume. Orbital Reef inoltre continuerà a crescere nel tempo, con molti altri moduli eventualmente collegati, se tutto andrà secondo i piani. E i membri del team di progetto vogliono che serva molti clienti in tutto il mondo.

La NASA mira a incoraggiare lo sviluppo di Orbital Reef, Starlab, Axiom Station e altri avamposti commerciali tramite Commercial LEO Destinations (CLD), un programma in due fasi modellato sulla strategia di successo dell’agenzia per ottenere consegne private di merci ed equipaggio alla ISS attivo e funzionante.