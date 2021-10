La Terra si ribaltò su un fianco 84 milioni di anni fa

Il vero nome per il ribaltamento è true polar wander (TPW), che si verifica quando gli strati esterni di un pianeta o di una luna si muovono attorno al suo nucleo, inclinando la crosta rispetto all’asse dell’oggetto. Alcuni ricercatori avevano precedentemente previsto che il TPW si fosse verificato sulla Terra alla fine del periodo Cretaceo, tra 145 milioni e 66 milioni di anni fa, ma questo è stato oggetto di accesi dibattiti, secondo una dichiarazione dei ricercatori.

Tuttavia, il nuovo studio suggerisce fortemente che il TPW si sia verificato sulla Terra. I ricercatori hanno mappato l’antico movimento della crosta terrestre osservando i dati del campo magnetico intrappolati all’interno di antichi batteri fossilizzati. Hanno scoperto che il pianeta si è inclinato di 12 gradi rispetto al suo asse circa 84 milioni di anni fa, prima di tornare completamente alla sua posizione originale nei successivi 5 milioni di anni.

I singoli pezzi degli strati più esterni della Terra si muovono e cambiano costantemente mentre le placche tettoniche si scontrano e subducono l’una sotto l’altra; ma durante il TPW, gli strati esterni si muovono insieme come una singola unità. Di conseguenza, l’inclinazione della crosta terrestre non avrebbe comportato alcuna attività tettonica importante o drastici cambiamenti nei principali ecosistemi. Invece, sarebbe stato un processo graduale che non avrebbe avuto un impatto sui dinosauri e su altri esseri viventi che camminavano sulla superficie.

Il campo elettromagnetico terrestre sarebbe stato statico durante il TPW perché è creato dal nucleo interno liquido, che sarebbe rimasto al suo posto. Quindi, piuttosto che i poli magnetici che si muovono, sono i poli geografici che iniziano a vagare. Per verificare se la Terra ha subito TPW durante il Cretaceo, i ricercatori si sono rivolti a minerali magnetici all’interno di depositi di calcare in Italia.

La magnetite è una forma altamente magnetica di ossido di ferro. Alcuni tipi di batteri possono creare catene di minuscoli cristalli di magnetite, che si orientano naturalmente con il campo magnetico terrestre al momento della loro creazione. Quando questi particolari batteri sono morti e sono stati fossilizzati durante il periodo di TPW, queste catene di magnetite sono state bloccate in posizione.

Poiché la crosta terrestre si è mossa durante il TPW, e non il suo campo magnetico, questi fossili magnetici (che sono rimasti negli strati superficiali del pianeta) hanno rivelato quanto la crosta si è mossa rispetto al campo magnetico terrestre nel tempo. Il team ha scoperto che la crosta terrestre si è spostata per un totale di quasi 25 gradi in un periodo di 5 milioni di anni.