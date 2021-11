La Via Lattea potrebbe aver perso moltissime galassie satellite?

Lo spazio intorno alla Via Lattea non è vuoto. È brulicante di galassie nane, piccole, deboli e di bassa massa, con un minimo di circa 1.000 stelle ciascuna. Questo non è insolito. Sappiamo dalle osservazioni di altre grandi galassie, che le galassie nane spesso si riuniscono e possono essere catturate nel campo gravitazionale dell’oggetto più grande. Gli astronomi hanno finora identificato quasi 60 galassie più piccole entro 1,4 milioni di anni luce dalla Via Lattea, anche se è probabile che ci sia molto di più nascosto nel buio.

Secondo una nuova analisi dei dati del satellite Gaia, tuttavia, la maggior parte di queste galassie sono in realtà relativamente giovani nell’area, troppo nuove per orbitare attorno alla Via Lattea, almeno non ancora, pensano i ricercatori. La missione Gaia è un progetto in corso per mappare la Via Lattea con la massima precisione, comprese le posizioni tridimensionali, i movimenti e le velocità delle stelle e degli oggetti in esso.

Utilizzando le misurazioni di queste proprietà, l’astrofisico François Hammer dell’Osservatorio di Parigi in Francia e i suoi colleghi, hanno utilizzato la prima parte di dati rilasciati da Gaia per calcolare i movimenti di 40 galassie nane al di fuori della Via Lattea. Quindi hanno usato parametri come la velocità tridimensionale di ogni galassia per calcolare la sua energia orbitale e il momento angolare.

I risultati sono stati davvero intriganti, perché hanno dimostrato che la maggior parte delle galassie nane che si presume siano satelliti della Via Lattea si muovono molto più rapidamente di oggetti noti per essere in orbita attorno alla Via Lattea, come le stelle di Gaia-Encelado e la galassia nana sferoidale del Sagittario.

La Via Lattea ha ripetutamente cannibalizzato altre galassie nel corso della sua lunga storia. Gaia-Encelado, è stato sussunto circa 9 miliardi di anni fa. Le sue tracce rimangono in una popolazione di stelle che orbitano a energie relativamente basse. Questa scoperta potrebbe alterare la nostra comprensione delle interazioni tra galassie normali e galassie nane e le proprietà delle galassie nane, affermano i ricercatori. È possibile che alcune delle galassie nane vengano catturate nell’orbita della Via Lattea (anche se è impossibile dire quali), ma per quanto tempo rimarranno è una domanda aperta.

“La Via Lattea è una grande galassia, quindi la sua forza di marea è semplicemente gigantesca ed è molto facile distruggere una galassia nana dopo forse uno o due passaggi”, spiega Hammer. Se una galassia nana può sopravvivere più a lungo, come si pensava per le galassie nane della Via Lattea, qualcosa deve tenerle insieme, come concentrazioni più elevate di materia oscura, il collante invisibile che lega insieme l’Universo.

La possibilità che le galassie nane abbiano una quantità sorprendente di materia oscura è già fortemente suggerita dai moti delle loro stelle, che non possono essere spiegati dalla sola presenza di materia normale. Le nuove scoperte suggeriscono che la materia oscura non deve necessariamente essere inclusa nei nostri modelli di queste galassie.

Tuttavia, c’è molto che non sappiamo sugli oggetti dentro e intorno alla Via Lattea, e non c’è assolutamente alcun dubbio che Gaia stia cambiando la nostra comprensione del nostro piccolo angolo dell’Universo.