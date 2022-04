Colonizzare Marte non sarà per i deboli di cuore, secondo il CEO di SpaceX Elon Musk. “È molto importante sottolineare che Marte, soprattutto all’inizio, non sarà lussuoso”, ha spiegato Musk in una video intervista con Chris Anderson, capo delle conferenze TED, pubblicata lunedì. “Sarà pericoloso, angusto, difficile, sarà un duro lavoro.”

Il miliardario ha paragonato gli sforzi di reclutamento per Marte a un annuncio del 1900 per una spedizione in Antartide con l’esploratore Ernest Shackleton. L’annuncio si rivolgeva agli uomini disposti a intraprendere un “viaggio pericoloso” e per il quale un ritorno sicuro era “dubbio”.

Vivere su Marte, un pianeta con una temperatura media di -62,22 °C, sarebbe molto più difficile che vivere in Antartide, una regione con una temperatura media di -56,67 °C.

Marte ha una superficie rocciosa, piena di vulcani e canyon. Il pianeta ha anche circa un terzo della gravità della Terra e un’atmosfera più sottile che non sarebbe respirabile per gli esseri umani. Un essere umano senza attrezzature speciali morirebbe in pochi minuti sul pianeta a causa della bassa pressione atmosferica di Marte.

Marte, immagine della Viking 1. Crediti: NASA / JPL / USGS

Musk vuole costruire una città a grandezza naturale su Marte. Nel 2019, il miliardario ha stimato che ci sarebbero volute un milione di tonnellate di merci per costruire una città autosufficiente sul pianeta, un processo che costerebbe da 100 miliardi di dollari a 10 trilioni di dollari, secondo le stime di Musk. Il miliardario ha anche riferito ad Anderson che spera che le persone che un giorno forse colonizzeranno Marte, colgano l’occasione per “ripensare la società”.

“Penso che questo sia importante per massimizzare la durata della vita per l’umanità”, ha dichiarato Musk ad Anderson. “La civiltà umana potrebbe finire per ragioni esterne quali un meteorite gigante o esplosioni di super vulcani o cambiamenti climatici estremi o la terza guerra mondiale” o altro ancora.

L’uomo più ricco del mondo ha dichiarato ad Anderson che SpaceX ha determinato un prezzo per i biglietti sui futuri razzi per Marte che sarebbe relativamente conveniente per la maggior parte delle persone, citando un ipotetico prezzo di 100.000 dollari. La società di Musk SpaceX prevede di costruire la città autosufficiente nei prossimi decenni. Tuttavia, il miliardario ha spiegato ad Anderson che prevede che lui sarà “morto da tempo” prima che il suo sogno possa diventare realtà.

Nel 2020, Musk ha dichiarato che sperava di costruire 1.000 astronavi in 10 anni e che ha pianificato di inviare 1 milione di persone su Marte entro il 2050. Ha anche detto che il primo essere umano su Marte potrebbe atterrare nel 2029. Il CEO di SpaceX ha spiegato ad Anderson che prevede che la compagnia spaziale potrebbe avere il suo primo lancio orbitale per la Starship “entro pochi mesi”, in attesa dell’approvazione normativa.