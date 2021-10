L’agenzia spaziale nipponica ha lanciato un satellite GPS avanzato

Il razzo è decollato dal Tanegashima Space Center in Giappone alle 22:19.m. EDT lunedì (0219 GMT, o 11:19 a.m. ora locale di martedì 26 ottobre), secondo Mitsubishi Heavy Industries, che costruisce e gestisce razzi H-2A la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). “È stato davvero un bel lancio”, ha twittato la società dopo un decollo di successo.

Il satellite, QZS-1R, è un sostituto del satellite Quasi-Zenith Satellite System 1 lanciato per la prima volta nel 2010. Il sito ufficiale QZSS elenca quattro satelliti nella costellazione:QZS-1, QZS-2, QZS-3 e QZS-4. Mitsubishi Heavy Industries ha confermato circa 28 minuti dopo il decollo che il satellite QZS-R1 si era separato con successo dallo stadio superiore del razzo.

credits: Mitsubishi Heavy Industries

La costellazione QZSS alla fine consisterà in un totale di sette satelliti che volano in un’orbita passando attraverso un quasi zenit (o direttamente sopra la testa) sopra il Giappone, e QZS-R1 è destinato a condividere quasi gli stessi segnali di trasmissione dei recenti satelliti GPS, secondo JAXA. È appositamente ottimizzato per le regioni montuose e urbane del Giappone, ha detto JAXA.

Mitsubishi Industries ha lanciato il satellite su un razzo H-2A 202. Il sistema di lancio è operativo dal 2003 e ha inviato satelliti in località come Venere (Akatsuki) e Marte (Emirates Mars Mission). Questo è stato il primo lancio dell’H2-A dal 29 novembre 2020, quando il Giappone ha lanciato in orbita un satellite relè avanzato con tecnologia di comunicazione laser.