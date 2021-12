Lanciato il nuovo satellite cinese per le comunicazioni

Il razzo ha portato in orbita il satellite per comunicazioni ChinaSat 1D (Zhongxing 1D). Il satellite è stato sviluppato dalla China Academy of Space Technology, il principale produttore di veicoli spaziali di proprietà statale del Paese.

Nessuna informazione sulle capacità del satellite è stata rilasciata, suggerendo che potrebbe almeno parzialmente servire clienti a scopi militari. Il media statale China Daily afferma che il satellite avrà il compito di trasmettere segnali telefonici, internet, televisivi e radiofonici, mentre la NASA Spaceflight scrive che i satelliti della serie ChinaSat 1 forniscono dati sicuri e trasmissione vocale per le forze armate cinesi. Il 2021 è stato un anno da record per l’attività di lancio cinese e questo lancio è stato il 47 ° dell’anno per la Cina.