Landsat 9, ecco come il satellite NASA monitorerà i paesaggi della Terra

Come sappiamo il satellite Landsat 9, il più evoluto della NASA per questa tipologia di soluzioni, è stato da poco lanciato con successo, allo scopo di monitorare i paesaggi terrestri. Ma cosa significa tutto ciò?

“La NASA utilizza le risorse uniche della nostra flotta così come gli strumenti di altre nazioni, per studiare il nostro pianeta e i suoi sistemi climatici”, ha detto l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Con una banca dati di 50 anni su cui costruire, Landsat 9 porterà questo storico e inestimabile programma globale al livello successivo. Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con i nostri partner dello U.S. Geological Survey e del Dipartimento degli Interni su Landsat Next, perché non smettiamo mai di portare avanti il nostro lavoro per capire il nostro pianeta”.

“Il successo del lancio di oggi è una pietra miliare nella partnership congiunta di quasi 50 anni tra USGS e NASA che, per decenni, hanno collaborato per raccogliere preziose informazioni scientifiche e utilizzare tali dati per modellare la politica con la massima integrità scientifica”, ha dichiarato il Segretario degli Interni Deb Haaland. “Mentre gli impatti della crisi climatica si intensificano negli Stati Uniti e in tutto il mondo, Landsat 9 fornirà dati e immagini per aiutare a prendere decisioni basate sulla scienza su questioni chiave tra cui l’uso dell’acqua, gli impatti degli incendi, il degrado della barriera corallina, il ritiro dei ghiacciai e delle piattaforme di ghiaccio e la deforestazione tropicale”.

Il primo satellite Landsat è stato lanciato nel 1972. Da allora, la NASA ha sempre tenuto un Landsat in orbita per raccogliere immagini del materiale fisico che copre la superficie del nostro pianeta e cambiamenti nell’uso del suolo. Queste immagini consentono ai ricercatori di monitorare fenomeni come la produttività agricola, l’estensione e la salute delle foreste, la qualità dell’acqua, la salute dell’habitat della barriera corallina e le dinamiche dei ghiacciai.

Gli strumenti a bordo di Landsat 9 – l’Operational Land Imager 2 (OLI-2) e il Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2) – misurano 11 lunghezze d’onda della luce riflessa o irradiata dalla superficie terrestre, nello spettro visibile e in altre lunghezze d’onda oltre a quelle che i nostri occhi possono rilevare. Mentre il satellite orbita, questi strumenti cattureranno scene su una fascia di 185 chilometri. Ogni pixel in queste immagini rappresenta un’area di circa 30 metri di diametro, circa le dimensioni di un campo da baseball. A quella risoluzione elevata, i gestori delle risorse saranno in grado di identificare la maggior parte dei campi coltivati negli Stati Uniti.