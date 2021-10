L’asteroide orbitante più veloce, scoperto grazie alla potente Dark Energy Camera da 570 Mpixel

Utilizzando la potente Dark Energy Camera (DECam) da 570 megapixel che si trova in Cile, gli astronomi hanno recentemente scoperto un asteroide con il periodo orbitale più breve di qualsiasi asteroide conosciuto nel Sistema Solare. L’orbita dell’asteroide di circa 1 chilometro di diametro lo porta vicino a 20 milioni di chilometri dal Sole ogni 113 giorni. L’asteroide 2021 PH27, rivelato nelle immagini acquisite durante il crepuscolo, ha anche la più piccola distanza media (semiasse maggiore) di qualsiasi asteroide conosciuto nel nostro Sistema Solare.

Solo Mercurio ha un periodo più breve e un semiasse maggiore più piccolo. L’asteroide è così vicino al massiccio campo gravitazionale del Sole che sperimenta i più grandi effetti relativistici generali di qualsiasi oggetto conosciuto del Sistema Solare.

L’asteroide chiamato 2021 PH27 è stato scoperto da Scott S. Sheppard della Carnegie Institution of Science osservando i dati raccolti dalla Dark Energy Camera (DECam), montata sul Víctor M. Blanco 4-meter Telescope al Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) in Cile. Il crepuscolo, subito dopo il tramonto o prima dell’alba, è il momento migliore per andare a caccia di asteroidi che si trovano all’interno dell’orbita terrestre, in direzione dei due pianeti più interni, Mercurio e Venere. Come qualsiasi astronomo sa, Mercurio e Venere non sembrano mai allontanarsi molto dal Sole nel cielo e sono sempre meglio visibili vicino all’alba o al tramonto. Lo stesso vale anche per gli asteroidi che orbitano vicino al Sole.

A seguito della scoperta del PH27 del 2021, David Tholen dell’Università delle Hawaii ha misurato la posizione dell’asteroide e ha previsto dove sarebbe potuto essere osservato la sera successiva. Quindi, il 14 agosto 2021, è stato osservato ancora una volta da DECam, e anche dai telescopi Magellano presso l’Osservatorio di Las Campanas in Cile. Poi, la sera del 15, Marco Micheli dell’Agenzia Spaziale Europea ha utilizzato la rete di telescopi da 1 a 2 metri dell’Osservatorio di Las Cumbres per osservarlo da CTIO in Cile e dal Sud Africa, oltre a ulteriori osservazioni da DECam e Magellano.

2021 PH27 potrebbe aver iniziato la vita nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove e essere stato spostato dai disturbi gravitazionali dai pianeti interni che lo hanno avvicinato al Sole. La sua elevata inclinazione orbitale di 32 gradi suggerisce, tuttavia, che potrebbe anche essere una cometa estinta proveniente dal Sistema Solare esterno, che è stata catturata in un’orbita di breve periodo più vicina. Le future osservazioni dell’asteroide faranno più luce sulle sue origini.

La sua orbita è probabilmente instabile su lunghi periodi di tempo, e probabilmente alla fine si scontrerà con Mercurio, Venere o il Sole in pochi milioni di anni, o sarà espulsa dal Sistema Solare interno dall’influenza gravitazionale dei pianeti interni.

Gli astronomi hanno difficoltà a trovare questi asteroidi interni perché sono molto spesso nascosti dal bagliore del Sole. Quando gli asteroidi si avvicinano così tanto alla nostra stella più vicina, sperimentano una varietà di stress, come gli stress termici del calore del Sole e gli stress fisici delle forze gravitazionali delle maree. Queste sollecitazioni potrebbero causare la rottura di alcuni degli asteroidi più fragili.

“Comprendere la popolazione di asteroidi all’interno dell’orbita terrestre è importante per completare il censimento degli asteroidi vicini alla Terra, compresi alcuni dei più probabili impattatori terrestri che possono avvicinarsi alla Terra durante il giorno e che non possono essere facilmente scoperti nella maggior parte delle indagini effettuate di notte, lontano dal Sole”, afferma Sheppard, che ha poi aggiunto che 2021 ph27 si avvicina così tanto al Sole che” la sua temperatura superficiale arriva a quasi 500° C, abbastanza da fondere il piombo.