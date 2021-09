Le nuove celle solari economiche al rame hanno ottenuto il record mondiale di efficienza

Sebbene stiano emergendo molti contendenti promettenti, le celle al silicio cristallino dominano l’industria solare e rappresentano circa il 95% di tutte le installazioni. Queste celle utilizzano argento prezioso per condurre l’elettricità, ma l’australiana SunDrive sta sviluppando un’alternativa che utilizza invece rame più sostenibile. L’ultimo round di test del team ha dimostrato non solo come il metallo più abbondante possa essere impiegato, ma che possa spingere la tecnologia su nuovi terreni, raggiungendo un’efficienza record mondiale per le celle solari al silicio di dimensioni commerciali del 25,54%.

SunDrive è una startup che nel 2015 ha accettato la sfida di sostituire l’argento nelle celle solari al silicio commercialmente valide con il rame, come un modo per migliorare le prospettive a lungo termine della tecnologia. Come materia prima, il rame è circa 100 volte più economico dell’argento e molto più abbondante.

“Molte persone, me compreso, hanno trascorso molti anni cercando di dimostrare che il rame è un’alternativa economicamente praticabile e sostenibile all’argento”, ha affermato Alison Lennon, professore presso l’Università del New South Wales e consulente SunDrive. “Non siamo mai stati totalmente in grado di convincere l’industria, ma questo è ciò che SunDrive ha fatto con questo record mondiale. Penso che questo potrebbe essere un vero punto di svolta per l’industria. Ci sarà molto interesse per come è stato raggiunto”.

Il 25,54% del team supera il precedente record di efficienza per una cella solare al silicio di dimensioni commerciali del 25,26% detenuta dalla società cinese Longi. Altre celle solari al silicio si sono spinte oltre questo in ambienti di laboratorio, ma raggiungere tali prestazioni in una cella di dimensioni commerciali, utilizzando il rame al posto dell’argento, è un notevole passo avanti per l’industria.

“Al fine di limitare l’allarme globale, dovremo installare terawatt di pannelli solari”, afferma Lennon. “Questo richiederà molto metallo. L’argento è una risorsa limitata e man mano che diventa sempre più scarso, il suo prezzo salirà, quindi aumenterà anche il costo di produzione dei moduli solari. L’estrazione di argento da minerali di qualità inferiore produce anche più emissioni, peggiorando il problema. Il rame è molto più disponibile come risorsa, è più economico ed è anche più facile da riciclare. Il metallo dei moduli solari placcati in rame sarà più facile da recuperare dai vecchi moduli e quindi potrebbe essere più facilmente riciclato in futuro. Questo aiuta enormemente dal punto di vista della sostenibilità”.