L’elicottero marziano Ingenuity ha ripreso le attività dopo il blackout

Man mano che le temperature nel sito di atterraggio del cratere Jezero diventano più calde, i rotori dell’elicottero NASA Ingenuity, che ha ripreso le attività dopo il recente blackout radio, devono girare più velocemente per raggiungere il volo. L’ultimo volo per l’elicottero su Marte, condotto domenica 24 ottobre, è stato un “salto” relativamente breve e semplice, progettato per testare la sua capacità di volare con velocità del rotore leggermente più elevate – 2.700 giri al minuto (RPM) piuttosto che i soliti 2.537 RPM.

Ingenuity “ha eseguito con successo un breve salto nel suo attuale campo d’aviazione per testare le impostazioni di giri più elevate in modo che possa volare in densità atmosferiche più basse sul Pianeta Rosso”, ha annunciato il Jet Propulsion Laboratory della NASA in un tweet lunedì scorso. “Questo test lascia anche al team spazio per un aumento del numero di giri, se necessario, per i voli futuri”. Il JPL sta supervisionando la missione del rover Mars Perseverance, che include Ingenuity, per la NASA dal centro dell’agenzia a Pasadena, in California.

Ingenuity fotografato da Perseverance on April 4.

Image: NASA/JPL-Caltech

L’elicottero era originariamente programmato per completare questo volo di prova il 18 settembre, ma è stato ritardato a causa di un’anomalia riscontrata durante un checkout pre-volo. All’epoca, Ingenuity ha rilevato un problema in due dei suoi piccoli servomotori di controllo del volo, che regolano il passo dei rotori, consentendo all’elicottero di controllarne l’orientamento e la posizione durante il volo.

Il team non è stato in grado di replicare il problema durante i successivi test del 21 settembre e del 23 settembre, ma Ingenuity è ugualmente rimasto a terra fino ad ora perché Marte ha sperimentato la congiunzione solare, che si verifica ogni due anni quando il sole cade direttamente tra la Terra e il Pianeta Rosso, interrompendo le comunicazioni tra i pianeti per circa due settimane. Tuttavia, a partire da giovedì scorso, Ingenuity è stato ritenuto pronto a volare.

“Ora che la congiunzione è finita, #MarsHelicopter può tentare il volo 14. Ingenuity ha eseguito con successo un test di spin a 50 giri questa settimana e farà un breve salto non prima del 23 ottobre “, ha detto il JPL della NASA in un altro tweet. “Questo per testare il volo a densità atmosferiche più basse sul Pianeta Rosso”.