La miopia, il difetto visivo che rende sfocati gli oggetti lontani, sta raggiungendo proporzioni preoccupanti a livello globale: colpisce quasi il 50% dei giovani adulti negli Stati Uniti e in Europa, mentre in alcune aree dell'Asia orientale la percentuale sfiora il 90%. Per anni, l'attenzione si è concentrata sull'uso prolungato di schermi come principale responsabile di questa escalation, soprattutto tra bambini e adolescenti. Ora però una ricerca del SUNY College of Optometry, in attesa di pubblicazione sulla rivista Cell Reports, propone una spiegazione alternativa che potrebbe cambiare radicalmente l'approccio alla prevenzione e al trattamento di questa condizione. Secondo i ricercatori guidati da Jose-Manuel Alonso, il fattore critico non sarebbero tanto i dispositivi digitali in sé, quanto piuttosto un comportamento comune negli ambienti chiusi: la messa a fuoco prolungata da vicino in condizioni di scarsa illuminazione, che riduce drasticamente la quantità di luce che raggiunge la retina.

Il dato epidemiologico è inequivocabile: l'incremento della miopia è avvenuto nell'arco di poche generazioni, troppo rapidamente perché possa essere attribuito esclusivamente a fattori genetici. Sebbene la predisposizione ereditaria contribuisca al rischio individuale, la rapidità della diffusione indica con forza l'intervento di cause ambientali. In laboratorio, la miopia può essere indotta negli animali attraverso due metodi distinti: la privazione visiva e l'uso di lenti negative, meccanismi che si ritiene coinvolgano vie neuronali differenti. Allo stesso modo, i medici rallentano la progressione miopica con strategie multiple – lenti multifocali, atropina oftalmica, riduzione del contrasto, promozione del tempo all'aperto – che sembrerebbero agire attraverso meccanismi biologici separati. La domanda che ha mosso i ricercatori del SUNY è stata: esiste un denominatore comune, un'unica spiegazione neuronale capace di collegare tutti questi fattori apparentemente eterogenei?

La risposta proposta riguarda l'illuminazione retinica durante l'accomodamento visivo. Come spiega Urusha Maharjan, dottoranda che ha condotto lo studio, "in condizioni di luce intensa all'aperto, la pupilla si restringe per proteggere l'occhio pur consentendo a una quantità sufficiente di luce di raggiungere la retina. Quando le persone si concentrano su oggetti vicini in ambienti chiusi, come smartphone, tablet o libri, la pupilla può restringersi non a causa della luminosità, ma per rendere l'immagine più nitida". In presenza di illuminazione scarsa, questa combinazione può ridurre significativamente l'illuminazione retinica. Il meccanismo proposto suggerisce che la miopia si sviluppi quando una luce insufficiente raggiunge la retina durante attività prolungate di messa a fuoco ravvicinata in condizioni di scarsa luminosità.

Se l'illuminazione è troppo debole e la pupilla si restringe eccessivamente a distanze di visione ravvicinate, l'attività retinica potrebbe non essere abbastanza forte da sostenere un normale sviluppo visivo

La ricerca ha documentato che le lenti negative riducono l'illuminazione retinica causando un restringimento pupillare attraverso l'accomodamento, cioè l'aumento della potenza del cristallino quando l'occhio mette a fuoco immagini a distanze brevi. Questo restringimento si intensifica quando la distanza di visione diminuisce o quando vengono indossate lenti negative eccessivamente forti. Il fenomeno diventa ancora più pronunciato quando l'accomodamento viene mantenuto per periodi prolungati, dell'ordine di decine di minuti, e aumenta ulteriormente una volta che l'occhio è già diventato miope. I ricercatori hanno inoltre osservato ulteriori alterazioni nei movimenti oculari durante l'accomodamento e una ridotta efficacia del battito palpebrale nell'innescare la costrizione pupillare negli occhi miopi.

L'ipotesi presentata da Alonso e colleghi offre un quadro interpretativo unificante per fenomeni finora considerati separati. La teoria suggerisce che il mantenimento di un'esposizione sicura alla luce intensa, limitando al contempo la costrizione pupillare accomodativa, potrebbe contribuire al controllo della miopia. Questa riduzione della costrizione può essere ottenuta diminuendo la domanda accomodativa con lenti appropriate (multifocali o a riduzione di contrasto), bloccando direttamente i muscoli responsabili della costrizione pupillare (con colliri a base di atropina), oppure trascorrendo tempo all'aperto senza impegnare l'accomodamento, guardando cioè a distanze lontane. In luce intensa, la pupilla si restringe in risposta alla luminosità piuttosto che alla distanza di messa a fuoco, contribuendo a mantenere una stimolazione retinica più sana.

Le implicazioni per la prevenzione potrebbero essere significative. Se confermato, questo meccanismo suggerirebbe che qualsiasi approccio terapeutico potrebbe risultare meno efficace se gli individui continuano a impegnarsi in attività prolungate di messa a fuoco ravvicinata in ambienti chiusi con illuminazione insufficiente. Come sottolinea Jose-Manuel Alonso, SUNY Distinguished Professor e autore senior dello studio, "la miopia ha raggiunto livelli quasi epidemici in tutto il mondo, eppure non comprendiamo ancora completamente il perché. Questo non è una risposta definitiva, ma lo studio offre un'ipotesi verificabile che ridefinisce come le abitudini visive, l'illuminazione e la messa a fuoco dell'occhio interagiscano".

L'approccio proposto ha il merito di basarsi su una fisiologia misurabile e di integrare numerose evidenze esistenti in un quadro coerente. Ciò che distingue questa teoria è la sua capacità di collegare fenomeni apparentemente distanti: dalla privazione visiva sperimentale negli animali alle strategie cliniche utilizzate nell'uomo, dalla constatazione che il tempo all'aperto protegge dalla miopia all'efficacia delle lenti multifocali. Resta ora da verificare sperimentalmente questa ipotesi attraverso studi controllati che misurino con precisione i livelli di illuminazione retinica in diverse condizioni di lavoro visivo, nonché la risposta pupillare durante attività prolungate di lettura o uso di dispositivi. La ricerca futura dovrà anche chiarire se esistono soglie specifiche di illuminazione al di sotto delle quali il rischio miopico aumenta, e se raccomandazioni pratiche sull'illuminazione degli ambienti di studio e lavoro possano tradursi in una riduzione effettiva della progressione miopica nelle popolazioni a rischio.