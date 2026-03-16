Nella fisica statistica e della scienza dei materiali, uno dei problemi computazionali più ostici riguarda il calcolo degli integrali configurazionali, espressioni matematiche ad altissima dimensionalità che descrivono le interazioni tra le particelle di un sistema e ne determinano il comportamento termodinamico e meccanico. Per decenni, la comunità scientifica ha affrontato questa sfida ricorrendo a metodi indiretti come la dinamica molecolare e le simulazioni Monte Carlo, strumenti potenti ma fondamentalmente limitati dalla cosiddetta "maledizione della dimensionalità": al crescere del numero di variabili, la complessità computazionale aumenta in modo esponenziale, rendendo i calcoli diretti praticamente impossibili anche con i supercomputer più avanzati. Ora, un gruppo di ricercatori della University of New Mexico e del Los Alamos National Laboratory ha sviluppato un framework basato sull'intelligenza artificiale che affronta questo problema in modo radicalmente nuovo, aprendo prospettive inedite per la modellazione dei materiali in condizioni estreme.

Il sistema, denominato THOR AI (Tensors for High-dimensional Object Representation), si basa su algoritmi di reti tensoriali per gestire il calcolo diretto degli integrali configurazionali e delle equazioni differenziali alle derivate parziali necessarie per l'analisi dei materiali. La strategia matematica centrale è la cosiddetta tensor train cross interpolation, che consente di scomporre il dataset ad alta dimensionalità dell'integrando in una sequenza di blocchi più piccoli e interconnessi, rendendo trattabile un problema che per generazioni è stato considerato computazionalmente irrisolvibile. Questa compressione strutturata conserva le informazioni essenziali eliminando la ridondanza computazionale che rende proibitivi i metodi classici.

A guidare il progetto è stato Boian Alexandrov, ricercatore senior in intelligenza artificiale presso il Los Alamos National Laboratory, in stretta collaborazione con Dimiter Petsev, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica e Biologica della University of New Mexico. Secondo Alexandrov, "l'integrale configurazionale, che cattura le interazioni tra particelle, è notoriamente difficile e dispendioso in termini di tempo, specialmente nelle applicazioni di scienza dei materiali che coinvolgono pressioni estreme o transizioni di fase. Determinarne con precisione il comportamento termodinamico approfondisce la nostra comprensione della meccanica statistica e informa settori chiave come la metallurgia."

Il contesto storico chiarisce l'entità del salto compiuto. Come ha spiegato Petsev, i metodi di integrazione classici applicati a un integrale con dimensioni dell'ordine delle migliaia richiederebbero tempi di calcolo superiori all'età dell'universo, persino con i computer moderni. Le simulazioni tradizionali impiegano spesso settimane di calcolo continuo per produrre risposte che rimangono comunque approssimative. Il metodo THOR AI riduce questa barriera in modo drastico: calcoli che in precedenza richiedevano migliaia di ore possono ora essere completati in pochi secondi, senza sacrificare la precisione.

"Questo approccio sostituisce simulazioni e approssimazioni dell'integrale configurazionale vecchie di un secolo con un calcolo ab initio" — Duc Truong, Los Alamos National Laboratory

Una componente tecnica fondamentale di THOR AI è la capacità di riconoscere automaticamente le simmetrie cristalline del materiale analizzato. Identificando questi pattern strutturali all'interno del reticolo atomico, il framework riduce ulteriormente il volume di calcolo necessario, poiché le porzioni del dominio correlate per simmetria non devono essere elaborate più volte in modo indipendente. Questo approccio ricorda concettualmente tecniche già consolidate in cristallografia e fisica dello stato solido, ma viene qui implementato in modo sistematico all'interno di un algoritmo di machine learning.

Per validare le proprie prestazioni, il team ha sottoposto THOR AI a una serie di test su sistemi materiali ben noti e di diversa complessità. Tra questi figurano metalli come il rame, gas nobili in condizioni estreme come l'argon allo stato cristallino sotto alta pressione, e la transizione di fase solido-solido dello stagno, un sistema particolarmente complesso che coinvolge cambiamenti strutturali del reticolo. In tutti i casi esaminati, THOR AI ha riprodotto con fedeltà i risultati ottenuti dalle simulazioni avanzate del Los Alamos National Laboratory, operando però con una velocità oltre 400 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali.

Il framework è stato ulteriormente potenziato integrando potenziali interatomici di machine learning, modelli atomici che descrivono in modo accurato le forze tra atomi senza richiedere calcoli di meccanica quantistica a ogni passo. Questa combinazione consente di analizzare i materiali in un'ampia gamma di condizioni fisiche, dalla temperatura ambiente fino a regimi di pressione estrema. Lo studio, il cui autore principale è Duc Truong, scienziato del Los Alamos National Laboratory, è stato pubblicato sulla rivista Physical Review Materials. Il codice del progetto THOR è disponibile pubblicamente su GitHub, favorendo la riproducibilità e l'adozione da parte della comunità scientifica.

Le implicazioni di questo sviluppo si estendono ben oltre i test di laboratorio. La possibilità di calcolare direttamente gli integrali configurazionali con precisione da principi primi — piuttosto che stimarli indirettamente tramite simulazioni stocastiche — potrebbe ridefinire gli standard computazionali in metallurgia, fisica della materia condensata e chimica dei materiali. In particolare, la modellazione delle transizioni di fase e del comportamento di materiali in condizioni estreme — come quelle presenti all'interno di reattori nucleari o in ambienti planetari ad alta pressione — potrebbe beneficiare direttamente di questo approccio.

Le prospettive future di THOR AI includono l'estensione del metodo a sistemi ancora più complessi, come materiali disordinati, leghe multicomponente e sistemi biologici. Una domanda aperta riguarda la scalabilità del framework quando le simmetrie del sistema si riducono o scompaiono, come avviene nei solidi amorfi o nei liquidi. La capacità di confronto diretto con le simulazioni esistenti, inoltre, permetterà di usare THOR AI come riferimento metrologico per valutare l'accuratezza di altri metodi computazionali, stabilendo un nuovo punto di calibrazione per la ricerca in fisica statistica.