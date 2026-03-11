La connessione tra anomalie cromosomiche e cancro affonda le sue radici in oltre un secolo di ricerca scientifica, a partire dalle intuizioni del biologo tedesco Theodor Boveri, che agli inizi del Novecento osservò al microscopio come contenuti cromosomici aberranti potessero contribuire allo sviluppo di tumori. Oggi, un gruppo di ricercatori dell'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg ha dato forma concreta a quella visione pionieristica, sviluppando un sistema automatizzato basato sull'intelligenza artificiale capace di studiare queste anomalie con una precisione e una velocità senza precedenti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature e rappresenta un significativo avanzamento nella comprensione dei meccanismi molecolari che precedono la trasformazione cancerosa delle cellule.

Le anomalie cromosomiche — alterazioni nel numero o nella struttura dei cromosomi — sono tra i più precoci segnali di allerta nel processo di oncogenesi. Come spiegato da Jan Korbel, ricercatore senior all'EMBL e autore corrispondente dello studio, queste alterazioni sono strettamente correlate alle forme di cancro più aggressive: "Sono un principale motore di tumori particolarmente aggressivi, fortemente legate alla mortalità dei pazienti, alla metastasi, alla recidiva, alla resistenza alla chemioterapia e all'insorgenza rapida del tumore." Comprendere con quale frequenza e in quali condizioni queste anomalie si formano è dunque una priorità fondamentale per l'oncologia molecolare.

Il problema storico di questo campo di ricerca è stato di natura tecnica: le cellule che presentano difetti cromosomici sono relativamente rare nella popolazione cellulare, e molte vengono eliminate dai naturali meccanismi di selezione cellulare prima di poter essere identificate. Il metodo tradizionale richiedeva una ricerca manuale al microscopio, estremamente lenta e limitata nel numero di cellule analizzabili. Era quindi necessario un approccio radicalmente diverso.

Marco Cosenza, ricercatore del gruppo Korbel all'EMBL, ha progettato insieme ai colleghi una piattaforma automatizzata che integra microscopia ad alta risoluzione, sequenziamento a singola cellula e intelligenza artificiale. Il sistema prende il nome di MAGIC (Machine learning-Assisted Genomics and Imaging Convergence) e nasce anche da un'intuizione maturata durante il periodo di lockdown del 2020: "Questo progetto ha unito molti dei miei interessi in un unico sistema — genomica, imaging microscopico e automazione robotica. Durante il lockdown legato al COVID-19 ho potuto dedicarmi allo studio e all'applicazione delle tecnologie di computer vision basate sull'AI ai dati di immagini biologiche già raccolti in precedenza."

Il funzionamento di MAGIC si articola in più fasi automatizzate. Un microscopio robotizzato acquisisce un vasto insieme di immagini da un campione di cellule; un algoritmo di machine learning, addestrato su esempi etichettati manualmente, analizza poi queste immagini alla ricerca di un bersaglio specifico: i micronuclei. Questi sono piccoli compartimenti intracellulari che contengono frammenti di DNA separati dal genoma principale, e la loro presenza è considerata un indicatore predittivo di instabilità cromosomica e, in ultima analisi, di maggiore rischio di trasformazione cancerosa.

Quando l'algoritmo individua una cellula contenente un micronucleo, trasmette le coordinate al microscopio, che dirige un fascio di luce su quella cellula specifica, marcandola in modo permanente mediante un colorante fotoconvertibile — una molecola fluorescente che modifica la lunghezza d'onda della luce emessa a seguito dell'irradiazione. Il meccanismo ricorda per certi versi il principio del laser tag: individuare, segnalare, isolare. Le cellule così marcate vengono successivamente separate dalla popolazione cellulare viva tramite tecniche come la citometria a flusso e sottoposte ad analisi genomiche approfondite.

In meno di un giorno, MAGIC è in grado di analizzare circa 100.000 cellule, sostituendo completamente la ricerca manuale al microscopio che permetteva di esaminarne solo poche alla volta.

Le prime applicazioni del sistema hanno già prodotto risultati quantitativamente rilevanti. Studiando cellule in coltura derivate originariamente da tessuto umano normale, i ricercatori hanno determinato che poco più del 10% delle divisioni cellulari produce spontaneamente anomalie cromosomiche. Questo dato, di per sé significativo, assume contorni ancora più inquietanti quando si considera l'effetto della mutazione del gene p53, uno dei più noti soppressori tumorali: in presenza di tale mutazione, la frequenza delle anomalie cromosomiche quasi raddoppia. Il team ha inoltre esaminato il ruolo delle rotture del doppio filamento del DNA e della loro posizione all'interno dei cromosomi come ulteriore fattore predisponente.

Uno degli aspetti più promettenti di MAGIC risiede nella sua flessibilità architetturale. Il sistema non è vincolato all'identificazione dei soli micronuclei: il modello di intelligenza artificiale sottostante può essere riaddestrato per riconoscere qualsiasi caratteristica morfologica visivamente distinguibile nelle immagini cellulari. Come sottolinea Korbel, "finché esiste una caratteristica che può essere discriminata visivamente da una cellula 'normale', è possibile addestrare il sistema a rilevarla," aprendo potenzialmente le porte ad applicazioni in numerosi altri ambiti della biologia cellulare e molecolare.

Le domande che restano aperte sono numerose e stimolanti. In che misura le anomalie cromosomiche spontanee si traducono effettivamente in trasformazione neoplastica in vivo, e quali altri geni o condizioni ambientali modulano questa probabilità? MAGIC offre ora uno strumento per affrontare sistematicamente questi interrogativi, esplorando popolazioni cellulari su scala prima impraticabile. La sfida futura sarà applicare questa piattaforma a modelli biologici sempre più complessi — colture tridimensionali, organoidi, eventualmente biopsie tumorali — per avvicinarsi alla comprensione di come il cancro emerge dalle prime, silenziose rotture dell'equilibrio genomico cellulare.