Nella storia della fisica moderna, poche coincidenze intellettuali si sono rivelate tanto feconde quanto quella tra il lavoro di un matematico irlandese dell'Ottocento e le esigenze teoriche della meccanica quantistica del Novecento. William Rowan Hamilton, operando negli anni Venti e Trenta del XIX secolo, sviluppò strumenti matematici per descrivere la propagazione dei raggi luminosi e il moto dei corpi fisici, senza immaginare che quelle equazioni sarebbero diventate un'impalcatura fondamentale della fisica del XX secolo. Il filo che collega la sua opera alle rivoluzioni scientifiche successive attraversa un secolo di dibattiti sulla natura della luce, la nascita della teoria quantistica e la formulazione dell'equazione che ancora oggi descrive il comportamento della materia su scala atomica.

Il cuore metodologico del contributo hamiltoniano risiede in un'analogia: Hamilton descrisse la meccanica dei corpi materiali in stretta parallela con la teoria geometrica dell'ottica, tracciando una corrispondenza formale tra le traiettorie delle particelle e i percorsi dei raggi luminosi. Questo approccio, coerente con la visione corpuscolare della luce sostenuta da Isaac Newton, appariva però enigmatico alla luce delle crescenti evidenze sperimentali che attribuivano alla luce un carattere ondulatorio. La domanda rimase sospesa per decenni: perché la matematica delle onde dovrebbe assomigliare a quella delle particelle?

Per comprendere la portata di questa domanda, è necessario ripercorrere il lungo dibattito sulla natura della luce. Nel 1801, il fisico britannico Thomas Young dimostrò con il celebre esperimento della doppia fenditura che la luce, attraversando due aperture parallele, produce figure di interferenza del tutto analoghe alle onde prodotte da due sassi gettati nell'acqua: una prova eloquente del suo carattere ondulatorio. Qualche decennio dopo, James Clerk Maxwell consolidò questa visione inquadrando la luce come onda elettromagnetica propagantesi nel campo.

La situazione si complicò radicalmente nel 1905, quando Albert Einstein pubblicò la sua spiegazione dell'effetto fotoelettrico, il fenomeno per cui la luce è in grado di estrarre elettroni da certi metalli. Einstein dimostrò che tale fenomeno poteva essere spiegato soltanto ipotizzando che la luce si comportasse come un flusso di particelle discrete, i fotoni, ciascuno dotato di energia quantizzata. La formula chiave era quella proposta da Max Planck nel 1900: E = hν, dove E è l'energia, ν la frequenza della radiazione e h la costante di Planck. Nello stesso anno, Einstein introdusse la relazione tra energia e massa, nella forma della celebre equivalenza E = mc², dove c rappresenta la velocità della luce nel vuoto.

L'accostamento di queste due equazioni apriva una prospettiva affascinante. La prima associava l'energia a una grandezza ondulatoria — la frequenza; la seconda la collegava alla massa, attributo tipicamente corpuscolare. La domanda che ne emergeva era di portata fondamentale: esiste una relazione profonda tra materia e radiazione, tra particelle e onde?

Hamilton aveva sviluppato la sua analogia tra ottica e meccanica senza immaginare quanto accuratamente avrebbe anticipato il comportamento bizzarro e affascinante del mondo quantistico.

Fu il fisico francese Louis de Broglie a compiere il passo decisivo nel 1924. Ragionando per simmetria, de Broglie propose che se la luce può manifestare proprietà sia ondulatorie sia corpuscolari, anche la materia potrebbe avere un carattere ondulatorio. Gli elettroni, le particelle che orbitano attorno ai nuclei atomici, dovrebbero quindi essere associati a lunghezze d'onda ben definite. La conferma sperimentale non tardò: gli esperimenti di diffrazione degli elettroni dimostrarono che queste particelle producono effettivamente figure d'interferenza, comportandosi come onde.

La necessità di un nuovo quadro teorico era ormai improcrastinabile. Nel 1925 si produssero due svolte parallele. Werner Heisenberg elaborò la meccanica matriciale, poi estesa da Max Born, Paul Dirac e altri. Quasi contemporaneamente, Erwin Schrödinger percorse una via diversa, tornando esplicitamente alle idee di Hamilton. Schrödinger riconobbe nell'analogia hamiltoniana tra ottica e meccanica qualcosa di più di una coincidenza formale: combinando le equazioni hamiltoniane del moto con l'ipotesi di de Broglie sulla natura ondulatoria della materia, derivò una nuova equazione per descrivere il comportamento delle particelle. Nacque così la celebre equazione d'onda di Schrödinger.

In una normale equazione d'onda — si pensi alle onde sonore, che descrivono come l'aria si muove in risposta a variazioni di pressione — la funzione incognita ha un significato fisico immediato. La funzione d'onda di Schrödinger, invece, rimane avvolta in un'aura di mistero interpretativo. La sua struttura matematica consente di calcolare la probabilità di rilevare una particella in un dato luogo e momento, ma cosa esattamente "oscilli" resta oggetto di dibattito ancora aperto tra i fisici. Che rappresenti un'onda fisica reale o soltanto uno strumento matematico è una questione che tocca i fondamenti stessi dell'interpretazione della meccanica quantistica.

Nonostante questa incertezza interpretativa, l'equazione di Schrödinger si dimostrò straordinariamente efficace. Permise, tra l'altro, di analizzare correttamente l'atomo di idrogeno — il più semplice, con un solo elettrone — spiegando in modo rigoroso perché gli elettroni negli atomi occupano soltanto livelli energetici discreti, un fenomeno noto come quantizzazione dell'energia. Questo risultato era già stato anticipato empiricamente da Niels Bohr nel 1913, ma la meccanica ondulatoria ne fornì per la prima volta una giustificazione teorica profonda.

Si dimostrò poi che la formulazione ondulatoria di Schrödinger e quella matriciale di Heisenberg erano matematicamente equivalenti nella quasi totalità delle situazioni fisiche. Entrambe le strutture teoriche affondano le radici nella meccanica hamiltoniana: Heisenberg stesso la utilizzò come guida nella costruzione del suo formalismo, e ancora oggi molte equazioni della meccanica quantistica vengono scritte in termini di energia totale del sistema, denominata appunto hamiltoniana, in omaggio al matematico irlandese.

Le implicazioni pratiche di questa catena intellettuale sono difficili da sopravvalutare. Il dualismo onda-particella, e la teoria quantistica che ne è scaturita, costituiscono il fondamento teorico di tecnologie oggi indispensabili: chip per elaboratori elettronici, laser, comunicazioni in fibra ottica, pannelli fotovoltaici, scanner MRI per diagnostica medica, microscopi elettronici e orologi atomici alla base dei sistemi di posizionamento GPS.

Le domande aperte che eredita questa tradizione di ricerca riguardano tanto i fondamenti quanto le applicazioni. Sul piano interpretativo, il dibattito sulla realtà fisica della funzione d'onda non è ancora risolto: le principali interpretazioni della meccanica quantistica — da quella di Copenaghen a quella dei molti mondi, fino alla meccanica bohmiana — offrono risposte radicalmente diverse. Sul piano tecnologico, lo sviluppo dei calcolatori quantistici e della crittografia quantistica dipende dalla comprensione sempre più raffinata degli stessi principi che Schrödinger, riprendendo Hamilton, aveva formalizzato nel 1925.