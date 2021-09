L’umanità ha bisogno di una capacità di salvataggio spaziale, sottolinea il rapporto

Con una cadenza crescente, gli umani di più nazioni si stanno riversando in orbita terrestre, e presto alcuni si dirigeranno verso la Luna. Data la spinta nei voli commerciali e governativi, le possibilità che un equipaggio bloccato richieda un salvataggio nello spazio sono in aumento. Ma il governo degli Stati Uniti e i fornitori di voli spaziali commerciali non hanno piani in atto per condurre un salvataggio tempestivo di un equipaggio da un veicolo spaziale in difficoltà in orbita terrestre bassa, o in qualsiasi altra parte dello spazio. Senza una pianificazione di salvataggio orchestrata, i viaggiatori spaziali di oggi viaggeranno a proprio rischio.

Ad esempio, la missione Inspiration4 di questa settimana è il primo viaggio al mondo tutto civile in orbita. Porterà quattro privati cittadini in orbita terrestre a bordo di un veicolo spaziale Crew Dragon di SpaceX per una gita di tre giorni. Poi c’è il progetto dearMoon, una missione di turismo lunare e un progetto artistico ideato e finanziato dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa, che farà uso di un veicolo SpaceX per un volo spaziale privato che vola su una traiettoria circumlunare intorno alla Luna. Questo viaggio di una settimana di Maezawa e compagni di equipaggio dovrebbe avvenire non prima del 2023.

Un rapporto pubblicato il mese scorso chiamato “The In-space Rescue Capability Gap” ha cercato di aumentare la consapevolezza della necessità di rivedere le politiche di soccorso spaziale e mettere in atto misure per affrontare questo problema. L’autore del rapporto di 21 pagine, Grant Cates, è un senior project leader per il Dipartimento di Architettura Spaziale della Aerospace Corporation.

In precedenza, ha lavorato come “direttore del flusso” della NASA per lo space shuttle Columbia, integrando, programmando e conducendo l’elaborazione a terra per il veicolo. È stato il direttore del flusso per la Columbia dal 1995 al 2001, prima della tragica disintegrazione del velivolo il 1 ° febbraio 2003 quando rientrò nell’atmosfera, uccidendo tutti e sette i membri dell’equipaggio.

“Indipendentemente dal fatto che si tratti di una missione in cui volano astronauti della NASA, astronauti privati o cosiddetti turisti spaziali, se c’è un incidente, avrà un impatto negativo a breve termine sull’industria”, ha detto Cates. Il Trattato sullo spazio esterno del 1967 allude alla potenziale necessità di salvare gli astronauti nello spazio. L’anno successivo entrò in vigore un secondo trattato noto come Accordo di salvataggio del 1968. Tuttavia, quest’ultimo trattato si concentra principalmente sul salvataggio e il ritorno degli astronauti che hanno effettuato atterraggi di emergenza da qualche parte sulla terraferma. “Quello che il trattato non fa”, ha detto Cates, “è che non richiede a nessuno di sviluppare capacità per fare soccorso spaziale”.

Un punto chiave che Cates sottolinea è avere una capacità di lancio su richiesta. E questa capacità è a portata di mano. “Essenzialmente, qualcuno da qualche parte su questo pianeta sta lanciando qualcosa in orbita circa ogni tre giorni, in media. E questo aumenterà”, ha detto. Con sempre più nazioni che fanno volare le persone nello spazio, la necessità di avere capacità di salvataggio diventerà più ovvia, ha detto Cates. In secondo luogo, è probabile che la capacità di mettere in atto misure di salvataggio spaziale diventi più facile. “Questo è un modo per colmare l’attuale divario”, ha detto.

Un’opzione è non avere una capacità di salvataggio spaziale centralizzata, gestita del governo. Dal momento che i lanci commerciali con equipaggio dagli Stati Uniti sono concessi in licenza dalla Federal Aviation Administration (FAA), forse quell’agenzia potrebbe invocare regole e regolamenti per rendere obbligatorio un requisito di salvataggio spaziale. Forse dovrebbe essere preso in considerazione un approccio che preveda un consorzio internazionale, avendo tutte le nazioni spaziali che uniscono le loro risorse collettive per sviluppare e mantenere le capacità di soccorso.