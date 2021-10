Materiali da costruzione sostenibili ed ecologici? Grazie ai batteri!

I ricercatori dell’Università di Bath stanno lavorando con la start-up Adaptavate, che produce materiali da costruzione sostenibili, per la creazione di nuovi materiali. Il loro cartongesso biodegradabile, Breathaboard, utilizza rifiuti vegetali compostabili al posto del gesso, è più leggero e ha un migliore isolamento termico e acustico rispetto al cartongesso tradizionale.

Microbiologi del Dipartimento di Biologia e Biochimica dell’Università di Bath ed esperti di calcestruzzo del Dipartimento di Architettura e Ingegneria Civile hanno ricevuto finanziamenti dal National Biofilms Innovation Centre (NBIC), per un progetto pilota di sei mesi che mira a ottimizzare le proprietà del prototipo di cartongesso utilizzando la loro tecnologia di costruzione basata sui batteri (BBCT). In caso di successo, il cartongesso potrà essere sviluppato ulteriormente.

La dott.ssa Susanne Gebhard, docente senior presso il Dipartimento di Biologia e Biochimica dell’Università e il Milner Centre for Evolution, che sta guidando il progetto in collaborazione con il professor Kevin Paine del Dipartimento di Architettura e Ingegneria Civile dell’Università, “I biofilm si formano quando i batteri si uniscono tra essi per rivestire una superficie, in maniera opposta a quanto accade su una piastra di Petri, su cui crescono in forme simili a ciuffi d’erba.

Questo è un progetto davvero entusiasmante che permetterà di vedere se possiamo sfruttare le naturali capacità dei batteri di formare biofilm che funzionino come una sorta di colla che contribuirà a migliorare le proprietà dei materiali da costruzione biodegradabili”.

“Il gesso è il terzo materiale da costruzione più utilizzato e rappresenta il 3% delle emissioni di carbonio del Regno Unito. È estratto o prodotto dai rifiuti delle centrali elettriche a carbone e sta diventando sempre più costoso da produrre. Poiché è a base di solfato di calcio, deve anche essere smaltito con attenzione in modo da non danneggiare l’ambiente.

Il nostro Breathaboard è un’alternativa al cartongesso a base di gesso, è sostenibile a basse emissioni di carbonio e potrebbe fare davvero la differenza per le emissioni di carbonio del settore delle costruzioni. Siamo lieti di lavorare con l’Università di Bath per sviluppare ulteriormente questo prodotto”, come ha spiegato il direttore tecnico di Adaptavate, Jeff Ive.