La melatonina è diventata in pochi anni uno degli integratori per il sonno più diffusi tra i bambini a livello globale, spinta dalla percezione diffusa che si tratti di una sostanza naturale, innocua e facilmente accessibile. Eppure questa rapidissima espansione del suo utilizzo pediatrico ha preceduto di gran lunga la costruzione di un solido corpus di evidenze scientifiche sulla sua sicurezza ed efficacia a lungo termine. Una revisione narrativa pubblicata sul World Journal of Pediatrics da ricercatori del Boston Children's Hospital ha fatto il punto sulla situazione, fotografando un panorama in cui i benefici clinici certi coesistono con lacune conoscitive significative e rischi sottostimati.

Per comprendere perché questo tema meriti attenzione scientifica, è necessario ricordare che la melatonina non è un semplice sedativo: è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che regola il ritmo circadiano, ma interviene anche nella modulazione del sistema immunitario, del metabolismo e dei processi riproduttivi. Prescrivere o somministrare un ormone a un organismo in sviluppo senza disporre di dati longitudinali adeguati rappresenta, secondo gli autori della revisione, una pratica che richiede maggiore cautela di quella attualmente esercitata.

I disturbi del sonno nell'età evolutiva sono in aumento e hanno conseguenze misurabili: influenzano la regolazione emotiva, lo sviluppo cognitivo e la salute generale. Di fronte a questo problema, molti genitori si rivolgono agli integratori di melatonina perché facilmente reperibili, disponibili in formulazioni appetibili per i bambini — compresse gommose, sciroppi — e percepiti come alternativa sicura ai farmaci da prescrizione. Questa percezione di innocuità è però parzialmente infondata alla luce dell'evidenza disponibile.

La revisione ha analizzato la letteratura clinica relativa all'efficacia della melatonina, al suo profilo di sicurezza e ai modelli di utilizzo reale, riscontrando un disallineamento netto tra la diffusione del prodotto e la quantità di dati scientifici a lungo termine. I ricercatori hanno identificato due popolazioni pediatriche fondamentalmente distinte per le quali le conclusioni sono profondamente diverse: i bambini con disturbi del neurosviluppo e quelli con sviluppo tipico.

Per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico o da disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), le evidenze cliniche a breve termine sono consistenti e convincenti. La melatonina si è dimostrata efficace nel ridurre la latenza di addormentamento, nell'estendere la durata totale del sonno e nel migliorare la qualità di vita dei caregiver. In questi casi, l'uso sotto supervisione medica trova un supporto scientifico solido, almeno per i trattamenti a breve termine.

Per i bambini senza condizioni di neurosviluppo, i trial clinici randomizzati disponibili sono di breve durata, si concentrano principalmente su adolescenti e non consentono di trarre conclusioni affidabili sui bambini più piccoli, proprio la fascia d'età in cui l'utilizzo sta crescendo più rapidamente.

Il quadro è sensibilmente più incerto per i bambini con sviluppo neurologico tipico. La ricerca in questo gruppo è limitata e spesso contraddittoria. I dati sulla sicurezza a lungo termine sono particolarmente carenti, e gli scienziati non hanno ancora risposto a domande fondamentali: la somministrazione prolungata di melatonina esogena potrebbe interferire con l'insorgenza della pubertà? Potrebbe alterare la funzione immunitaria, il metabolismo o lo sviluppo neurologico nei soggetti in crescita? Queste domande restano aperte.

Alla dimensione dell'efficacia si sovrappongono preoccupazioni concrete riguardo alla qualità dei prodotti in commercio. Analisi di laboratorio su integratori di melatonina disponibili senza prescrizione hanno rivelato discrepanze sostanziali tra la dose dichiarata in etichetta e il contenuto effettivo: alcuni prodotti contenevano quantità di melatonina superiori di svariate volte rispetto al dichiarato, mentre altri presentavano la presenza di composti non dichiarati come la serotonina. In un contesto in cui la precisione del dosaggio è clinicamente rilevante, queste irregolarità rappresentano un rischio concreto.

I dati provenienti dai centri antiveleno pediatrici negli Stati Uniti e in altri paesi documentano un aumento marcato delle ingestioni accidentali di melatonina nei bambini piccoli. Le formulazioni gommose, per aspetto e sapore simili alle caramelle, insieme a un'inadeguata conservazione domestica, rendono questi prodotti particolarmente pericolosi per i più piccoli. Questo dato di farmacovigilanza suggerisce che i rischi associati all'uso reale — al di fuori degli ambienti controllati degli studi clinici — siano stati sistematicamente sottostimati.

La revisione sottolinea che tanto i clinici quanto i genitori dovrebbero riconsiderare il frame concettuale entro cui collocano la melatonina: non un integratore alimentare inerte, ma un ormone biologicamente attivo. Gli autori raccomandano che, qualora l'uso sia ritenuto appropriato, si adotti il dosaggio efficace più basso possibile, si limiti la durata del trattamento e si operi esclusivamente sotto supervisione medica, preceduta da una valutazione approfondita delle cause del disturbo del sonno.

Sul piano terapeutico, le strategie comportamentali restano il trattamento di prima linea per l'insonnia infantile, con un'efficacia documentata che non dipende dai rischi associati alle sostanze farmacologicamente attive. Routine serali costanti, limitazione dell'esposizione agli schermi nelle ore precedenti al sonno, aspettative adeguate all'età: questi strumenti hanno un profilo rischio-beneficio nettamente favorevole rispetto alla supplementazione ormonale non supervisionata.

Le implicazioni di questa revisione si estendono dalla pratica clinica pediatrica alle politiche di salute pubblica e alla regolamentazione del mercato degli integratori. Gli autori chiedono standard di etichettatura più rigorosi, una supervisione più stringente sui prodotti a base di melatonina destinati ai bambini e, soprattutto, investimenti in ricerca longitudinale che colmino le lacune conoscitive attualmente esistenti. Solo attraverso trial clinici di maggiore durata, condotti su campioni rappresentativi di diverse fasce d'età pediatrica, sarà possibile rispondere con rigore alle domande sulla sicurezza a lungo termine che oggi rimangono senza risposta.