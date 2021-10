Microgravità on demand, l’ESA lavora al servizio spaziale di trasporto ForgeStar

Space Forge, con sede nel Regno Unito, sta lavorando con altri partner e con l’ESA per sviluppare ForgeStar – un veicolo riutilizzabile delle dimensioni di una valigia che può essere inviato nello spazio e che tornerà sulla Terra dopo un lungo soggiorno in orbita terrestre bassa. ForgeStar farà parte di un servizio commerciale completo che offre “microgravità su richiesta” come accesso di routine e ritorno dal servizio spaziale, che può essere lanciato da una varietà di veicoli di lancio. Promette di essere più flessibile e reattivo rispetto alle opportunità esistenti, garantire un ambiente riservato e possibilità di personalizzazione, oltre a un comodo ritorno sulla Terra.

“Space Forge ha raccolto finanziamenti privati, identificato mercati di nicchia e rafforzato il suo core team e l’organizzazione industriale per dare vita a queste nuove tecnologie di rientro e recupero. L’ESA è lieta di supportare Space Forge nel suo sforzo di preparare questo servizio per il mercato”, ha commentato Jorgen Bru, Commercial Services Manager e Technical Officer dell’ESA per il contratto.

Inizialmente, ForgeStar, nella sua configurazione ForgeStar Orbital Vehicle-1, poteva ospitare solo alcuni chilogrammi di materiali, ma la società ha intenzione di scalare le dimensioni del veicolo, aumentandone la capienza di dieci volte nelle versioni future. Il servizio ForgeStar presenta una vasta gamma di opportunità per le aziende di utilizzare l’ambiente speciale dello spazio per produrre nuovi materiali, aumentare la purezza o la capacità dei materiali esistenti o effettuare esperimenti. Ciò migliorerà la vita sulla Terra in settori come la medicina e le applicazioni industriali avanzate.

“Siamo entusiasti di ricevere questo supporto per la piattaforma ForgeStar. Il ritorno sostenibile dallo spazio può sbloccare opportunità commerciali non altrimenti possibili e sfruttare l’orbita terrestre bassa come risorsa in modo simile a come le riduzioni dei prezzi di lancio hanno democratizzato l’accesso allo spazio. Space Forge è in una posizione unica per moltiplicare il valore della ricerca sulla microgravità unita al ritorno dedicato e non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che questo avrà sullo spazio commerciale”, ha commentato Joshua Western, CEO e co-fondatore di Space Forge.

ESA sostiene questo progetto attraverso un contratto biennale del valore di due milioni di euro all’interno del suo programma Boost. Questo copre le fasi di progettazione preliminare e dettagliata, nonché il lancio, il funzionamento in orbita e il ritorno del primo veicolo dimostrativo Operativo ForgeStar.