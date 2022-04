Il 18 marzo 2022, la Russia ha lanciato un missile ipersonico contro un deposito di armi ucraino nella parte occidentale del paese. Può sembrare spaventoso, ma la tecnologia russa utilizzata in quell’attacco non era particolarmente avanzata. Tuttavia, Russia, Cina e Stati Uniti stanno sviluppando missili ipersonici di prossima generazione, che rappresentano una minaccia significativa per la sicurezza nazionale e globale. A causa della loro manovrabilità lungo tutta la loro traiettoria, questi nuovi sistemi rappresentano una sfida significativa. Questi missili devono essere tracciati durante il loro percorso perché le loro traiettorie di volo possono cambiare mentre viaggiano.

Un’altra sfida importante è che operano in una parte diversa dell’atmosfera rispetto ad altre minacce esistenti. Le nuove armi ipersoniche volano molto più in alto dei missili subsonici più lenti, ma molto più in basso dei missili balistici intercontinentali (ICBM). Gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno una buona copertura di tracciamento per questa regione intermedia. Né ce l’hanno la Russia e la Cina.

La Russia afferma che alcune delle sue armi ipersoniche sono in grado di trasportare armi nucleari. Che sia vera o no, questa affermazione da sola è motivo di preoccupazione. Se la Russia dovesse usare questo sistema contro un avversario, quel paese non potrebbe sapere per tempo se l’arma in questione sia convenzionale o nucleare.

Nel caso degli Stati Uniti, se si decidesse che l’arma è nucleare, allora c’è un’alta probabilità che il paese risponda con armi nucleari. La velocità ipersonica di queste armi aumenta la precarietà della situazione perché il tempo per qualsiasi risoluzione diplomatica dell’ultimo minuto sarebbe gravemente ridotto.

L’influenza destabilizzante dei moderni missili ipersonici rappresenta forse il rischio maggiore di una possibile escalation dei conflitti. Sarebbe auspicabile un approccio diplomatico alla gestione di queste armi da parte delle potenze mondiali.

Descrivere un veicolo come ipersonico significa che vola molto più velocemente della velocità del suono, che è di 1.225 chilometri all’ora a livello del mare e 1.067 km/h a 10.668 metri dove volano i jet passeggeri. I jet passeggeri viaggiano a poco meno di 966 km/h, mentre i sistemi ipersonici operano a velocità di 5.633 km/h, circa 1,6 chilometri al secondo e oltre.

I sistemi ipersonici sono in uso da decenni. Quando John Glenn tornò sulla Terra nel 1962 dal primo volo con equipaggio statunitense intorno alla Terra, la sua capsula entrò nell’atmosfera a velocità ipersonica. Tutti i missili balistici intercontinentali negli arsenali nucleari del mondo sono ipersonici, raggiungendo circa 24.140 km/h, o circa 6,4 km al secondo alla loro velocità massima.

credits: US Air Force

Gli ICBM vengono lanciati su grandi razzi e poi volano su una traiettoria prevedibile che li porta fuori dall’atmosfera nello spazio e poi di nuovo nell’atmosfera. La nuova generazione di missili ipersonici vola molto veloce, ma non così veloce come gli ICBM. Vengono lanciati su razzi più piccoli che li mantengono all’interno della parte superiore dell’atmosfera.

Esistono tre diversi tipi di armi ipersoniche non ICBM: aero-balistiche, veicoli plananti e missili da crociera. Un sistema aero-balistico ipersonico viene lanciato da un aereo, accelerato a velocità ipersonica usando un razzo e quindi segue una traiettoria balistica, cioè non alimentata. Il sistema utilizzato dalle forze russe per attaccare l’Ucraina, il Kinzhal, è un missile aero-balistico. La tecnologia esiste dal 1980 circa.

Un veicolo ipersonico viene spinto su un razzo ad alta quota e poi scivola verso il suo bersaglio, manovrato lungo la strada. Esempi di veicoli a planata ipersonica includono il Dongfeng-17 cinese, l’Avangard russo e il sistema convenzionale Prompt Strike della Marina degli Stati Uniti. I funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che la tecnologia dei veicoli a planata ipersonica della Cina sia più avanzata del sistema statunitense.

Un missile da crociera ipersonico viene potenziato da un razzo a velocità ipersonica e quindi utilizza un motore che “respira aria” chiamato scramjet per sostenere quella velocità. Poiché inglobano aria nei loro motori, i missili da crociera ipersonici richiedono razzi di lancio più piccoli rispetto ai veicoli a planata ipersonica, il che significa che possono costare meno ed essere lanciati da più luoghi. I missili da crociera ipersonici sono in fase di sviluppo da parte di Cina e Stati Uniti Gli Stati Uniti avrebbero condotto un volo di prova di un missile ipersonico scramjet nel marzo 2020.

La ragione principale per cui le nazioni stanno sviluppando queste armi ipersoniche di prossima generazione è che sono difficili da intercettare a causa della loro velocità, manovrabilità e traiettoria di volo. Gli Stati Uniti stanno iniziando a sviluppare un approccio stratificato alla difesa contro le armi ipersoniche che include una costellazione di sensori nello spazio e una stretta cooperazione con gli alleati chiave. È probabile che questo approccio sia molto costoso e richieda molti anni per essere implementato.

Con tutta questa attività sulle armi ipersoniche e la difesa contro di esse, è importante valutare la minaccia che rappresentano per la sicurezza nazionale. I missili ipersonici con testate convenzionali e non nucleari sono principalmente utili contro obiettivi di alto valore, come una portaerei. Essere in grado di eliminare un tale obiettivo potrebbe avere un impatto significativo sull’esito di un conflitto importante.